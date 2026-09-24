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HOME SPORTS F1 & A1

Jadwal F1 GP Azerbaijan 2026 Pekan Ini: Waktu Balapan Berubah!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |04:30 WIB
Jadwal F1 GP Azerbaijan 2026 Pekan Ini: Waktu Balapan Berubah!
Simak jadwal F1 GP Azerbaijan 2026 pekan ini di mana ada perubahan waktu balapan utama (Foto: F1)
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BAKU – Jadwal F1 GP Azerbaijan 2026 pekan ini sudah diketahui. Harap diingat, waktu balapan berubah karena ada kepentingan nasional!

Saksikan F1 GP Azerbaijan 2026 langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Kepentingan Nasional

Start balapan F1 GP Azerbaijan 2024 (Foto: X/@F1)
Start balapan F1 GP Azerbaijan 2024 (Foto: X/@F1)

F1 2026 memasuki seri ke-15. Balapan bertajuk F1 GP Azerbaijan 2026 itu akan digelar di Baku City Circuit, Baku, pada 24-26 September.

Ya, balapan utama digeser ke Sabtu 26 September 2026 karena berbenturan dengan Remembrance Day yang digelar Minggu 27 September. Hal ini dilakukan untuk menghormati kepentingan nasional.

Karena itu, latihan bebas pun maju menjadi Kamis 24 September 2026. Sementara, kualifikasi digelar pada Jumat 25 September. Penggemar F1 wajin untuk memperhatikan perubahan jadwal ini.

Adapun, seri di Azerbaijan ini sekaligus menandai dimulainya flyaway races. Setelah itu, F1 2026 akan berlabuh ke Malaysia serta Singapura dan Benua Amerika hingga Asia Barat lagi.

 

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