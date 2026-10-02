Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Bahrain 2026 di VISION+, Klik di Sini!

JADWAL dan link live streaming Formula One (F1) GP Bahrain 2026 akan diulas Okezone. F1 kembali menyapa Malaysia setelah terakhir kali menggelar balapan di Sepang pada 2017.

Namun, kali ini Sirkuit Internasional Sepang menjadi tuan rumah Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026, yang berlangsung pada 2–4 Oktober 2026. Link nonton dapat diakses dengan klik di sini.

1. Max Verstappen Kuasai Latihan Bebas 1

Max Verstappen siap tempur di F1 GP Bahrain 2026. . (Foto: Instagram/maxverstappen1)

Pada sesi Free Practice 1 (Latihan Bebas 1), Max Verstappen langsung menunjukkan kecepatannya. Pembalap Red Bull tersebut menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1:37.520, unggul dari pembalap Mercedes, George Russell, yang menempati posisi kedua.

2. Jadwal F1 Bahrain GP Malaysia 2026

Bagi penonton di Indonesia, seluruh rangkaian Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026 dapat disaksikan melalui beIN Sports 1 di VISION+.

Berikut jadwalnya: