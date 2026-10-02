Hasil Sepak Takraw Asian Games 2026: Tim Putri Indonesia Sabet Medali Perunggu!

AICHI – Kontingen Indonesia kembali menambah pundi-pundi medalinya di ajang Asian Games 2026. Terbaru, prestasi membanggakan dipersembahkan oleh Tim Nasional (Timnas) Sepak Takraw Putri Indonesia yang sukses mengamankan medali perunggu usai bertarung di babak semifinal yang dihelat di Mizuho Park Stadium pada Jumat (2/10/2026) siang WIB.

1. Raih Perunggu

Tim sepak takraw putri yang turun bertanding dalam nomor quadrant harus mengakui ketangguhan lawan kuat asal Thailand setelah takluk dengan skor 2-0 lewat perolehan 9-15 dan 4-15. Kendati demikian, perjuangan maksimal yang ditunjukkan tetap membuahkan hasil berharga bagi kontingen Merah Putih.

Tambahan prestasi itu membuat Tim Indonesia sudah mengumpulkan 35 medali. Rinciannya, lima medali emas, delapan perak, dan 22 perunggu.

2. Deretan Penyumbang Medali Emas Kontingen Merah Putih

Lima medali emas diraih atlet panahan Nurisa Dian Ashrifah, panjat tebing Desak Made Rita di nomor speed putri, tim bulutangkis putra, disusul Rahmat Erwin Abdullah di cabor angkat besi kelas 65kg serta Leo Carnando/Daniel Marthin dari nomor ganda putra bulutangkis. Tentunya hasil itu buah kerja keras para atlet dalam upaya mengharumkan nama Indonesia.

Tim Sepak Takraw Putri Indonesia. (Foto: NOC Indonesia)

Tim Indonesia tentunya masih punya peluang untuk terus menambah perolehan medali dalam Asian Games 2026. Hal tersebut dikarenakan ajang tersebut masih akan berlangsung sampai 4 Oktober 2026.

Prestasi atlet dalam Asian Games 2026 akan diberikan bonus oleh pemerintah, untuk medali emas akan mendapatkan bonus Rp3 miliar dan medali perak Rp2 miliar. Sementara itu, medali perunggu berhak mendapatkan bonus Rp1 miliar.

(Rivan Nasri Rachman)

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