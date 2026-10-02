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Fadona/Fitriani Lolos ke Final, Indonesia Berpotensi Raih Emas dari Cabor Padel Asian Games 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |19:59 WIB
Fadona/Fitriani Lolos ke Final, Indonesia Berpotensi Raih Emas dari Cabor Padel Asian Games 2026
Ganda putri padel Indonesia, Fadona Kusumawati/Fitriani Sabatani. (Foto: Instagram/pbpadelindonesia)
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NAGOYA – Cabang olahraga (cabor) padel membuka peluang besar bagi Kontingen Indonesia untuk menambah pundi-pundi medali emas bagi Merah Putih dalam ajang Asian Games 2026. Kepastian tersebut diraih setelah pasangan ganda putri andalan Tanah Air, Fadona Kusumawati/Fitriani Sabatani sukses melangkah mulus ke babak final.

Langkah gemilang ini dipastikan oleh pasangan Fadona Kusumawati dan Fitriani Sabatani yang tampil luar biasa di babak empat besar. Bertanding di Nagoya City Higashi Sports Center pada Jumat (2/10/2026), mereka sukses menyingkirkan wakil Filipina, Danna Abad/Joshea Malazart, dengan kemenangan dua set langsung.

1. Ungkapan Syukur Duet Ganda Putri

Fadona Kusumawati mengungkapkan rasa syukur mendalam atas penampilan impresif yang berhasil ia tunjukkan bersama sang rekan. Menurutnya, faktor ketenangan mental serta komunikasi yang semakin padu menjadi kunci utama dalam meredam perlawanan lawan.

“Alhamdulillah ya, kita hari ini mainnya sangat menikmati, tidak grogi yang kemarin-kemarin di hari pertama dan kedua. Hari ini kami bermain lebih rapi, lebih bersih, dan bisa membuat lawan jadi keteteran,” kata Fadona dalam keterangan resminya, Jumat (2/10/2026).

Fadona Kusumawati/Fitriani Sabatani. (Foto: Instagram/pbpadelindonesia)
Fadona Kusumawati/Fitriani Sabatani. (Foto: Instagram/pbpadelindonesia)

Senada dengan partnernya, Fitriani Sabatani mengakui pertandingan semifinal tersebut sempat menghadirkan tekanan yang cukup tinggi. Kendati demikian, situasi tersebut justru memicu motivasi mereka untuk tampil lebih lepas.

“Kita hari ini benar-benar mainnya sangat padu banget. Semakin ke sini kita makin lega, makin bisa mengeluarkan apa yang kita punya,” ujar Fitriani.

 

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