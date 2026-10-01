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Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026, Kamis 1 Oktober 2026 Pukul 16.00 WIB: Indonesia Mulai Pepet Malaysia!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 01 Oktober 2026 |16:36 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026, Kamis 1 Oktober 2026 Pukul 16.00 WIB: Indonesia Mulai Pepet Malaysia!
Atlet panahan Indonesia, Nurisa Dian. (Foto: NOC Indonesia)
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AICHI-NAGOYAKontingen Indonesia kembali menambah pundi-pundi medali mereka di ajang Asian Games 2026 hingga Kamis(1/10/2026) sore WIB. Bahkan dengan total lima medali yang sudah dimiliki, Indonesia perlahan mulai mendekati Malaysia!

Kabar membanggakan datang dari cabor panahan lewat aksi cemerlang atlet kebanggaan Tanah Air. Prestasi tersebut berhasil mendongkrak perolehan medali emas kontingen Garuda di pentas olahraga terakbar se-Asia ini.

1. Sejarah Baru Panahan dan Perjuangan Tim Esports

Atlet panahan Indonesia, Nurisa Dian Ashrifah, sukses mencatatkan sejarah besar bagi dunia panahan nasional. Tampil di nomor compound individual putri, ia berhasil mengamankan keping medali emas setelah menundukkan wakil Filipina, Amaya Amparo Cojuangco, di Okazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Square.

Keberhasilan ini terasa sangat spesial karena menjadi raihan medali emas pertama sepanjang sejarah bagi panahan Indonesia di ajang Asian Games. Capaian manis ini melengkapi daftar peraih emas sebelumnya yang disumbangkan oleh Desak Made Rita dari panjat tebing, tim beregu bulu tangkis putra, Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi, serta pasangan Leo Carnando/Daniel Marthin.

Nurisa Dian Ashrifah
Nurisa Dian Ashrifah

Sementara itu, tambahan medali perak dipersembahkan oleh Timnas Esports Mobile Legends Bang Bang (MLBB) Indonesia. Berlaga di Aichi Sky Expo Hall, skuad MLBB harus puas meraih perak setelah berjuang keras menghadapi kekuatan tim Myanmar di partai puncak dengan format best of seven.

Meski sempat mencoba mengubah strategi dan bermain agresif sejak game pertama hingga keempat, Indonesia harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 0-4. Kendati demikian, pencapaian perak ini tetap patut diapresiasi tinggi sebagai bagian dari perjuangan mengharumkan bangsa.

 

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