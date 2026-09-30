Kisah Pesepeda BMX Jasmine Azzahra Raih Perunggu Asian Games 2026, Dihantam Cedera hingga Jatuh Berulang Kali

JAKARTA - Atlet BMX Racing Indonesia, Jasmine Azzahra Setyobudi, berhasil meraih medali perunggu pada Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Ia berhasil meraih medali dengan perjuangan luar biasa karena sempat mengalami cedera bahu dan pinggang jelang Asian Games 2026.

1. Raih Perunggu

Tampil di Nagoya Velodrome BMX Race Course, Senin (28/9/2026), Jasmine finis di posisi ketiga dengan catatan waktu 34,932 detik. Medali tersebut menjadi perunggu kedua Jasmine di ajang multievent olahraga terbesar se-Asia tersebut. Sebelumnya, Jasmine juga meraih perunggu pada Asian Games 2022.

Jasmine mengatakan badai cedera yang dialaminya sebelum Asian Games 2026 memang menjadi sebuah tantangan. Namun, dia beruntung tetap dapat tampil di ajang tersebut dan mempersembahkan medali untuk Tim Indonesia.

"Perjalanan tak gampang karena saya 31 Desember 2025 operasi bahu. Mulai masuk trek lagi pada 1 April. April 9-10 itu saya jatuh lagi, cedera dengkul, terus akhir Juni jatuh lagi, lalu cedera pinggang sama pergelangan tangan," kata Jasmine saat ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (29/9/2026).

Atlet berusia 24 tahun itu mengakui sebenarnya memiliki target untuk meraih medali perak dalam Asian Games 2026. Meski tidak mencapai target, menurutnya medali perunggu sudah cukup membahagiakan. Hal itu lantara kondisinya belum pulih 100 persen.

"Sekarang 60-70 persen. Karena kalau sakit pinggang tidak bisa duduk lama. Jadi, harus benar-benar istirahat," katanya.