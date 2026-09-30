Satu Langkah Lagi Capai Target Emas Asian Games 2026, Erick Thohir Minta Atlet Tetap Fokus

Satu Langkah Lagi Capai Target Emas Asian Games 2026, Erick Thohir Minta Atlet Tetap Fokus (NOC Indonesia)

JAKARTA - Kontingen Indonesia telah meraih 3 medali emas pada ajang Asian Games 2026. Tersisa satu medali emas lagi untuk mencapai target 4 emas di Asian Games 2026. Kans tersebut masih terbuka lebar karena masih ada cabang olahraga (cabor) yang berpotensi meraih emas.

1. Target 4 Emas

Kontingen Indonesia mendapatkan medali emas dari bulutangkis (2 medali emas) dan angkat besi (1 medali emas). Selain itu, Tim Merah Putih mencatatkan tujuh medali perak dan 20 perunggu.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menegaskan perjuangan Tim Indonesia belum selesai. Dia terus menunggu prestasi cabor-cabor lainnya yang menjanjikan medali emas di Asian Games 2026.

“Kita masih menunggu perjuangan dari cabang-cabang olahraga lain yang juga menjanjikan emas. Karena setiap cabor harus menjaga komitmen untuk memenuhi target yang telah disepakati bersama," kata Erick Thohir dalam keterangannya, dikutip Rabu (30/9/2026).

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin meraih medali emas Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)

"Karena itu, saya berharap seluruh atlet yang masih bertanding bisa terus fokus, menjaga semangat, dan memberikan kemampuan terbaiknya,” ucap Erick.

Emas ketiga Indonesia disumbangkan pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. Perjuangan para peraih emas sebelumnya menjadi energi positif bagi seluruh kontingen Indonesia.