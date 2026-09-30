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Desak Made Rita Kusuma Dewi Raih Emas Asian Games 2026 Sore Ini?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |06:49 WIB
Desak Made Rita Kusuma Dewi Raih Emas Asian Games 2026 Sore Ini?
Desak Made Rita Kusumadewi berpotensi raih emas Asian Games 2026. (Foto: Instagram/@desakmaderita01)
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DESAK Made Rita Kusuma Dewi meraih medali emas Asian Games 2026 hari ini? Atlet Panjat tebing berusia 25 tahun itu akan turun di perempatfinal cabang olahraga panjat tebing nomor speed putri mulai pukul 18.12 WIB.

Ia lolos ke perempatfinal setelah tampil impresif di babak kualifikasi. Ia mencatatkan 6,29 detik dan menempati posisi tiga kualifikasi.

Atlet panjat tebing putri Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi (Instagram/@desakmaderita01)
Atlet panjat tebing putri Indonesia Desak Made Rita Kusuma Dewi (Instagram/@desakmaderita01)

Lantas, siapa saja atlet panjat tebing yang menempati dua posisi teratas? Posisi puncak ditempati atlet asal China, Deng Lijuan, yang mencatatkan 6,23 detik. Sementara itu, di posisi dua ada atlet asal Korea Selatan, Jeong Ji-min yang mengemas 6,25 detik.

1. Desak Made Rita Kusuma Dewi Pemegang Rekor Asia

Desak Made Rita Kusuma Dewi dijagokan meraih medali emas Asian Games 2026 nomor speed putri karena memiliki catatan impresif di Benua Kuning. Ia tercatat sebagai pemegang rekor Asia dengan catatan waktu 6,07 detik.

Jika minimal sanggup mengulangi pencapaiannya dengan catatan 6,07 detik, medali emas Asian Games 2026 hampir pasti diamankan Desak Made Rita Kusuma Dewi. Ia berstatus juara bertahan alias peraih medali emas Asian Games 2022 nomor speed putri.

Desak Made Rita Kusuma Dewi juga tercatat sebagai kampiun World Championships 2023 dan World Games 2025 di nomor yang sama. Satu lagi, Desak Made Rita Kusuma Dewi juga keluar sebagai juara Asia 2026 yang digelar di Meishan, China pada 8-12 April 2026.

 

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