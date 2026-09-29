Sabet Emas Asian Games 2026, Leo/Daniel: Kalau Enggak Sekarang Kapan Lagi?

ICHINOMIYA – Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin berhasil merebut medali emas di nomor individu Asian Games 2026. Keduanya pun girang karena bisa memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan.

Medali emas diraih Leo/Daniel setelah pertarungan tiga gim melawan wakil China, Liang Wei Keng/Wang Chang, di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Ichinomiya, Jepang, Selasa (29/9/2026) sore WIB. Duet Indonesia itu sempat tertinggal 19-21 di gim pertama.

1. Motivasi

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin beraksi di Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)

Namun demikian, keduanya mampu bangkit pada gim kedua dan memenangkan pertandingan dengan skor 21-13. Daniel mengungkapkan, komunikasi serta motivasi membakar semangat untuk bangkit.

"Terima kasih kepada Tuhan, bersyukur kami berdua tadi saling mengingatkan di permainan tadi," kata Daniel dilansir dari rilis resmi PBSI, Selasa (29/9/2026).

"Terus juga kami bilang ke satu sama lain, kalau enggak sekarang kapan lagi (juara), jadi kami mau memaksimalkan kesempatan yang sudah diberikan," tambahnya.

Suntikan semangat itu membuat Leo/Daniel tampil luar biasa pada gim ketiga. Juara Thailand Open 2026 itu akhirnya mampu mengunci kemenangan pada gim ketiga dengan skor meyakinkan 21-18.

Kemenangan ini sangat berarti bagi Leo/Daniel. Keduanya langsung terbaring dan berpelukan usai poin terakhir berhasil dicetak untuk memastikan medali emas.