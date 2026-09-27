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Hasil Esport Asian Games 2026: Tim Indonesia Raih Medali Perak dari Nomor Pokemon Unite

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 27 September 2026 |19:18 WIB
Hasil Esport Asian Games 2026: Tim Indonesia Raih Medali Perak dari Nomor Pokemon Unite
Tim Esport Indonesia raih medali perak di Asian Games 2026. (Foto: Instagram/timindonesiaofficial)
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AICHI – Tim Nasional (Timnas) Esport Indonesia tampil gemilang hingga sukses mempersembahkan medali perak bagi kontingen Merah-Putih pada ajang Asian Games 2026.

Ya, cabang olahraga (cabor) esport menyumbang tambahan medali perak untuk Timnas Indonesia dalam Asian Games 2026. Prestasi itu diraih dari nomor Pokemon Unite.

1. Perjuangan Sengit di Babak Final

Dalam laga final, Skuad Indonesia kalah 1-3 dari Jepang dalam laga final. Laga tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo yang terletak di Tokoname, Prefektur Aichi, Jepang, Minggu (27/9/2026) sore WIB.

Tim Indonesia sejauh ini sudah mengumpulkan 24 medali. Rinciannya dua medali emas, lima perak, dan 17 perunggu.

Tim Esport Indonesia. (Foto: Instagram/timindonesiaofficial)
Tim Esport Indonesia. (Foto: Instagram/timindonesiaofficial)

2. Apresiasi Pemerintah

Tim Indonesia tentunya masih punya peluang untuk terus menambah perolehan medali dalam Asian Games 2026. Hal tersebut dikarenakan masih ada cabor potensial lainnya yang akan bertanding.

 

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