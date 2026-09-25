Tim Bulu Tangkis Raih Emas Beregu Putra Asian Games 2026, Erick Thohir Berterima Kasih ke Presiden Prabowo

Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian dan dukungannya di Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)

JAKARTA – Menpora RI, Erick Thohir, ikut gembira dengan raihan medali emas Tim Bulu Tangkis Indonesia di Asian Games 2026 pada nomor beregu putra. Ia berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang selalu mendukung kemajuan olahraga nasional.

Prabowo mengapresiasi perjuangan dan kerja keras para atlet yang berhasil mempersembahkan emas pertama untuk kontingen Indonesia. Ia juga memberikan semangat agar perjuangan para atlet Merah Putih terus berlanjut hingga Asian Games 2026 berakhir.

1. Tambahan Semangat

Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia merebut medali emas Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)

Erick turut menyampaikan terima kasih kepada Prabowo atas perhatian terhadap atlet Indonesia. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi tambahan semangat bagi para atlet yang masih berjuang di Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

“Terima kasih Bapak Presiden yang selalu mendukung kemajuan olahraga nasional, dan mendorong para atlet sebagai duta bangsa, sehingga prestasi mereka merupakan bukti kedigdayaan bangsa,” ujar Erick dalam rilis resmi Kemenpora RI, Jumat (25/9/2026).

“Perhatian Bapak Presiden kepada para atlet kita tentu menjadi suntikan semangat yang luar biasa bagi perjuangan Merah Putih di Asian Games,” sambung pria yang juga Ketua Umum PSSI itu.

2. Peran Lebih Luas

Erick menilai olahraga memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar mengejar prestasi di berbagai ajang internasional. Menurutnya, olahraga juga menjadi bagian dari investasi strategis dalam pembangunan karakter dan sumber daya manusia Indonesia.

“Olahraga adalah investasi bangsa dalam membangun karakter. Dari olahraga kita membentuk generasi yang memiliki fighting spirit, mau bekerja keras, disiplin, pantang menyerah, dan menjunjung tinggi sportivitas,” tutur Erick.

Selain pembangunan karakter, Erick menyebut olahraga memiliki peran dalam menjaga kesehatan masyarakat. Ia menilai masyarakat yang sehat dan memiliki kebiasaan hidup aktif menjadi bagian penting dalam memperkuat sumber daya manusia Indonesia.