KISAH luar biasa Yu Zidi menarik untuk diulas. Sebab, atlet renang berusia 13 tahun ini sanggup meraih hattrick medali emas di Asian Games 2026.
Cabang olahraga (cabor) renang Asian Games 2026 tiba-tiba mencuri perhatian. Sebab, seorang remaja mampu merebut medali emas di tiga nomor berbeda.
Momen itu terjadi di Tokyo Aquatics Centre, Tokyo, Jepang, pada Minggu 20 September 2026. Yu Zidi sukses meraih medali emas pertamanya di nomor gaya kupu-kupu 200 meter (m).
Perempuan asal Hebei ini mencetak waktu 2 menit 5,8 detik untuk meraih emas. Catatan tersebut sekaligus juga jadi rekor di Asian Games.
Sehari kemudian, Yu Zidi bikin kehebohan lain. Ia merebut medali emas di nomor gaya ganti perorangan 200 m dengan catatan 2 menit 6,10 detik. Itu menjadi rekor dunia di kategori junior plus rekor Asia!
Sensasi Yu Zidi tak berhenti sampai di sana. Ia kembali meraih medali emas di nomor gaya ganti perorangan 400 m dengan catatan waktu 4 menit 28,56 detik.