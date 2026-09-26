Kisah Luar Biasa Yu Zidi, Atlet Renang Berusia 13 Tahun Peraih Hattrick Emas di Asian Games 2026

Simak kisah luar biasa Yu Zidi yang mampu meraih hattrick medali emas Asian Games 2026 di usia 13 tahun (Foto: Olympics)

KISAH luar biasa Yu Zidi menarik untuk diulas. Sebab, atlet renang berusia 13 tahun ini sanggup meraih hattrick medali emas di Asian Games 2026.

Cabang olahraga (cabor) renang Asian Games 2026 tiba-tiba mencuri perhatian. Sebab, seorang remaja mampu merebut medali emas di tiga nomor berbeda.

1. Tiga Emas dan Tiga Rekor

Yu Zidi meraih medali emas di Asian Games 2026 (Foto: Olympic Council of Asia)

Momen itu terjadi di Tokyo Aquatics Centre, Tokyo, Jepang, pada Minggu 20 September 2026. Yu Zidi sukses meraih medali emas pertamanya di nomor gaya kupu-kupu 200 meter (m).

Perempuan asal Hebei ini mencetak waktu 2 menit 5,8 detik untuk meraih emas. Catatan tersebut sekaligus juga jadi rekor di Asian Games.

Sehari kemudian, Yu Zidi bikin kehebohan lain. Ia merebut medali emas di nomor gaya ganti perorangan 200 m dengan catatan 2 menit 6,10 detik. Itu menjadi rekor dunia di kategori junior plus rekor Asia!

Sensasi Yu Zidi tak berhenti sampai di sana. Ia kembali meraih medali emas di nomor gaya ganti perorangan 400 m dengan catatan waktu 4 menit 28,56 detik.