Timnas PUBG Mobile Indonesia Bidik Medali Emas di Asian Games 2026

JAKARTA - Tim PUBG Mobile Indonesia siap tampil pada ajang Asian Games 2026. Tim esport itu ditargetkan dapat meraih medali perak pada ajang multievent 4 tahunan tersebut.

1. Bidik Emas

Digelar pada 28–29 September 2026, kompetisi PUBG Mobile tahun ini akan mempertemukan 12 tim nasional terbaik Asia dalam perebutan medali Asian Games.

Pada Asian Games 2026, Timnas PUBG Mobile Indonesia akan diperkuat oleh lima atlet berbakat yang berasal dari berbagai daerah di Tanah Air. Mereka adalah Fazriel “Yummy” Aditya asal Bandung, Juventino “Rosemary” Ryan Jeremy Rolos (Manado), Micho “Zeta” Ananda Pratama Wijaya (Bali), Muh Fathyn Zilhaq “Snape” Syah S (Mamuju), serta Sharfan “Potato” Syahman Shodiq (Surabaya)

Salah satu penggawa Timnas Indonesia, Snape, mengungkapkan perkembangan tim selama masa persiapan terus menunjukkan arah yang positif. Pemain bernama lengkap Muh Fathyn Zilhaq Syah S tersebut bahkan optimistis Timnas Indonesia mampu melampaui target medali yang diberikan untuk cabang PUBG Mobile.

“Kalau Menpora sendiri, targetnya untuk divisi PUBG MOBILE dapat medali perak, tapi dari diri kita optimis dapat emas. Insya Allah,” ujar Snape, Jumat (25/9/2026).

Timnas PUBG Mobile Indonesia di Asian Games 2026

2. Bersaing dengan 11 Negara

Pada Asian Games 2026, Indonesia akan menghadapi 11 negara lainnya, yaitu China, Jepang, Korea Selatan, Chinese Taipei, Pakistan, Vietnam, Thailand, Yordania, Uzbekistan, Myanmar, dan Malaysia.

Sebelum tampil di main event Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya, Timnas PUBG Mobile Indonesia terlebih dahulu mengikuti babak kualifikasi Road to Asian Games 2026 yang berlangsung pada 19–21 Juni 2026 di Ho Chi Minh City, Vietnam. Dari total 23 tim yang berpartisipasi, Indonesia berhasil menempati peringkat kedua, sekaligus mengamankan satu dari delapan tiket menuju main event di Jepang.