Komentar Berkelas Pebulu Tangkis Zaki Ubaidillah Usai Jadi Penentu Emas Pertama Indonesia di Asian Games 2026

AICHI – Tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah, keluar sebagai pahlawan kemenangan setelah menundukkan wakil China dan memastikan medali emas beregu putra Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Pebulu tangkis muda yang akrab disapa Ubed itu sukses mengunci kemenangan dramatis 3-2 bagi tim Merah Putih usai berjuang habis-habisan di partai kelima.

1. Perjuangan Dramatis

Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Aichi, Jepang, Kamis 24 September 2026, Ubed menghadapi jagoan China Weng Hongyang. Dia berhasil mengalahkan wakil China tersebut melalui pertarungan dua gim langsung dengan skor 23-21, dan 21-13.

Kemenangan itu terasa spesial bagi Ubed karena Indonesia sempat berada dalam posisi tertinggal 0-2. Dia mengaku perasaannya campur aduk setelah berhasil menyumbangkan poin penentu untuk tim Indonesia.

"Ya pastinya perasaannya campur aduk dan alhamdulillah senang juga bisa ngambil poin ini. Pastinya sangat bangga lah bisa menyumbang poin untuk tim, karena tadi sempat tertinggal ya, sempat 0-2," ujar Ubed dalam wawancara pascalaga, Jumat (25/9/2026).

Ubed juga mengakui sempat merasakan ketegangan pada awal pertandingan melawan Weng Hongyang. Meski demikian, pebulu tangkis berusia 19 tahun berusaha menjaga keyakinan bahwa Indonesia masih memiliki peluang untuk membalikkan keadaan.

Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)

"Ya mungkin tadi saya sedikit enggak terlalu memikirkan itu sih, pasti masih yakin kalau masih bisa. Tadi juga sempat tegang di awal-awal," tutur Ubed.

Dukungan rekan-rekan setim yang berada di pinggir lapangan turut membantu Ubed menghadapi tekanan pada partai penentuan. Dia menyadari ada tanggung jawab besar yang harus diselesaikan demi memastikan Indonesia meraih medali emas.