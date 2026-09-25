Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Komentar Berkelas Pebulu Tangkis Zaki Ubaidillah Usai Jadi Penentu Emas Pertama Indonesia di Asian Games 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 25 September 2026 |10:52 WIB
Komentar Berkelas Pebulu Tangkis Zaki Ubaidillah Usai Jadi Penentu Emas Pertama Indonesia di Asian Games 2026
Tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)
A
A
A

AICHI – Tunggal putra Indonesia, Moh Zaki Ubaidillah, keluar sebagai pahlawan kemenangan setelah menundukkan wakil China dan memastikan medali emas beregu putra Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Pebulu tangkis muda yang akrab disapa Ubed itu sukses mengunci kemenangan dramatis 3-2 bagi tim Merah Putih usai berjuang habis-habisan di partai kelima.

1. Perjuangan Dramatis

Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Aichi, Jepang, Kamis 24 September 2026, Ubed menghadapi jagoan China Weng Hongyang. Dia berhasil mengalahkan wakil China tersebut melalui pertarungan dua gim langsung dengan skor 23-21, dan 21-13.

Kemenangan itu terasa spesial bagi Ubed karena Indonesia sempat berada dalam posisi tertinggal 0-2. Dia mengaku perasaannya campur aduk setelah berhasil menyumbangkan poin penentu untuk tim Indonesia.

"Ya pastinya perasaannya campur aduk dan alhamdulillah senang juga bisa ngambil poin ini. Pastinya sangat bangga lah bisa menyumbang poin untuk tim, karena tadi sempat tertinggal ya, sempat 0-2," ujar Ubed dalam wawancara pascalaga, Jumat (25/9/2026).

Ubed juga mengakui sempat merasakan ketegangan pada awal pertandingan melawan Weng Hongyang. Meski demikian, pebulu tangkis berusia 19 tahun berusaha menjaga keyakinan bahwa Indonesia masih memiliki peluang untuk membalikkan keadaan.

Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)
Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)

"Ya mungkin tadi saya sedikit enggak terlalu memikirkan itu sih, pasti masih yakin kalau masih bisa. Tadi juga sempat tegang di awal-awal," tutur Ubed.

Dukungan rekan-rekan setim yang berada di pinggir lapangan turut membantu Ubed menghadapi tekanan pada partai penentuan. Dia menyadari ada tanggung jawab besar yang harus diselesaikan demi memastikan Indonesia meraih medali emas.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/40/3244110/tim_bulu_tangkis_beregu_putra_indonesia_raih_emas_di_asian_games_2026-xZwj_large.jpg
CdM Todotua Pasaribu Puji Perjuangan Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia Comeback Lawan China dan Raih Emas Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/40/3244101/tim_bulu_tangkis_beregu_putra_indonesia_raih_emas_di_asian_games_2026-EYe3_large.jpg
Erick Thohir Apresiasi Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia Raih Emas di Asian Games 2026, Tuntaskan Penantian 28 Tahun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/43/3244104/tim_sepak_takraw_beregu_putri_indonesia_rebut_medali_perunggu_asian_games_2026_noc_indonesia-ZoVp_large.jpg
Hasil Asian Games 2026: Sepak Takraw Sumbang Perunggu Ke-16 bagi Kontingen Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/40/3244096/nikolaus_joaquin_dan_siti_fadia_lolos_ke_16_besar_asian_games_2026_inabadminton-UHgD_large.jpg
Hasil Bulu Tangkis Asian Games 2026: Nikolaus Joaquin/Siti Fadia dan Amri/Nita Melaju ke 16 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/40/3244087/tim_bulu_tangkis_indonesia-4NRc_large.jpg
Tim Bulu Tangkis Indonesia Amankan 1 Medali Emas dan Perunggu, Eng Hian Bahagia Bukan Main
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/40/3244072/doa_orangtua_bantu_ubed_raih_emas_asian_games_2026_pbsi-Us1o_large.jpg
Doa Orangtua Bantu Moh Zaki Ubaidillah Antar Tim Bulu Tangkis Indonesia Raih Emas Asian Games 2026
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement