Bulu Tangkis untuk Generasi Muda, Festival SenengMinton 2026 Digelar di Kota Sejuta Bunga

MAGELANG – Festival SenengMinton 2026 kembali hadir di GOR Djarum Magelang, Kamis 24 September 2026. Sebanyak 480 siswa kelas 1 hingga kelas 3 dari 16 SD dan MI di Kota Magelang dan sekitarnya ambil bagian dalam ajang bulu tangkis tersebut.

Kegiatan ini digagas Bakti Olahraga Djarum Foundation dan MilkLife, serta didukung Pengprov PBSI Jawa Tengah. Festival dikemas melalui permainan bernuansa bulu tangkis yang interaktif dan menyenangkan untuk menyemai kecintaan olahraga sejak usia dini.

Magelang menjadi kota kedua penyelenggaraan MilkLife Festival SenengMinton 2026 setelah Purwokerto pada April lalu. Selanjutnya, festival ini akan menyambangi Solo pada 1 Oktober, Kudus pada 17-18 Oktober, dan Semarang pada 28 Oktober.

Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation, Yoppy Rosimin, mengatakan festival ini menjadi langkah untuk memperkuat ekosistem bulu tangkis. Menurutnya, regenerasi atlet harus dipersiapkan secara konsisten sejak usia dini.

“Kami ingin memastikan ekosistem bulu tangkis Indonesia berjalan dengan baik. Regenerasi atlet berprestasi merupakan proses yang panjang sehingga harus dipersiapkan secara konsisten sejak dini,” kata Yoppy.

Festival SenengMinton 2026

“Karena itu, kami ingin terlebih dahulu menghadirkan pengalaman yang menyenangkan agar siswa dapat mencintai dan berminat mendalami olahraga bulu tangkis. Ketika minat itu tumbuh, proses pembinaan dapat berjalan secara optimal,” sambungnya.

Ketua Umum Pengprov PBSI Jateng, Basri Yusuf, menilai festival tersebut memberikan dampak positif bagi pembinaan di level grassroot. Terlebih, kegiatan ini menyambangi sejumlah daerah yang menjadi lumbung bibit bulu tangkis.

Menurut Basri, penjaringan potensi tidak hanya bertumpu pada klub. Sekolah dan orang tua juga memiliki peran penting dalam mengarahkan bakat anak agar berkembang lebih jauh.