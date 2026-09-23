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Hasil Semifinal Bulu Tangkis Asian Games 2026: Rachel/Febi Tumbang, Tim Putri Indonesia Tertinggal 0-2 dari China

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |10:25 WIB
Hasil Semifinal Bulu Tangkis Asian Games 2026: Rachel/Febi Tumbang, Tim Putri Indonesia Tertinggal 0-2 dari China
Ganda putri Indonesia, Rachel Allessya/Febi Setianingrum. (Foto: PBSI)
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AICHI — Langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di babak semifinal Asian Games Aichi-Nagoya 2026 mendapat ujian berat setelah tertinggal 0-2 dari China. Keunggulan tersebut bertambah menyusul kekalahan ganda putri Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum.

Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Aichi, Jepang, pada Rabu (23/9/2026) pagi WIB, Rachel/Febi harus mengakui keunggulan pasangan Liu Sheng Shu/Tan Ning lewat pertarungan dua gim langsung dengan skor 15-21 dan 18-21.

Jalannya Pertandingan

Sejak awal gim pertama, Liu Sheng Shu/Tan Ning langsung mengambil alih momentum permainan. Duet unggulan China tersebut tampil sangat agresif sehingga membuat ganda putri Indonesia kewalahan meladeni tempo cepat mereka.

Walau demikian, Rachel/Febi tetap mengupayakan yang terbaik. Mereka mencoba mengejar ketertinggalan dengan bermain efektif demi memecah dominasi lawan di lapangan.

Rachel Allesya/Febi Setianingrum. (Foto: PBSI)
Rachel Allesya/Febi Setianingrum. (Foto: PBSI)

Akan tetapi, Liu/Tan terus menjaga keunggulan hingga pengujung laga gim pertama. Walhasil, keduanya sukses mengunci kemenangan gim pertama dengan skor 21-15 untuk memimpin jalannya laga.

 

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