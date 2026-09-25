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Doa Orangtua Bantu Moh Zaki Ubaidillah Antar Tim Bulu Tangkis Indonesia Raih Emas Asian Games 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 25 September 2026 |06:25 WIB
Doa Orangtua Bantu Moh Zaki Ubaidillah Antar Tim Bulu Tangkis Indonesia Raih Emas Asian Games 2026
Doa orangtua bantu Ubed raih emas Asian Games 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
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PENANTIAN panjang tim bulu tangkis beregu putra Indonesia untuk kembali meraih medali emas Asian Games akhirnya selesai. Tim Merah-Putih mengalahkan China dengan skor 3-2 pada final Asian Games Aichi-Nagoya 2026 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Aichi, Jepang, Kamis 24 September 2026.

Kemenangan tersebut sekaligus mengakhiri penantian Indonesia selama 28 tahun untuk kembali meraih emas beregu putra sejak Asian Games Bangkok 1998. Moh. Zaki Ubaidillah atau Ubed menjadi sosok yang memastikan kemenangan setelah tampil pada partai kelima.

Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia merebut medali emas Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)
Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia merebut medali emas Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)

Ia berhasil mengalahkan jagoan bulu tangkis China, Weng Hongyang, dalam dua gim langsung dengan skor 23-21, dan 21-13.  Sebelum menjalani laga penentuan, Ubed mengaku sempat merasakan tekanan mental. 

1. Ubed Sempat Telepon Orangtua

Dalam kondisi tersebut, ia memilih menghubungi orang tuanya untuk meminta doa dan dukungan sebelum turun ke lapangan. Keajaiban dari doa itu pun akhirnya datang.

"Perasaannya campur aduk, yang pasti senang karena dari awal saya sudah sempat tegang juga, sebelum main sempat telepon orang tua meminta doa," ungkap Ubed dilansir dari rilis resmi PBSI, Jumat (25/9/2026).

Selain doa dari orangtua, dukungan rekan-rekan setim juga membantu Ubed menghadapi tekanan pada partai terakhir. Ia berusaha menjaga fokus agar dapat memberikan hasil terbaik dan tidak mengecewakan tim yang telah mendukungnya.

"Support teman-teman dan tim di belakang sangat membantu untuk meredakan ketegangan. Saya terus berusaha, ingin memberikan yang terbaik dan tidak mau mengecewakan tim sama semua yang sudah mendukung," tutur Ubed.

 

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