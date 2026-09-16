Pilih Positif dan Santai, Felisha Alberta Tak Masalah Ganti Pasangan

JAKARTA — Pebulu tangkis spesialis ganda campuran, Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, memilih untuk tidak ambil pusing dan menikmati tantangan baru di lapangan setelah resmi berganti pasangan untuk menghadapi tur Eropa mendatang. Ia siap melupakan Jafar Hidayatullah dan mantap menatap masa depan bersama Dejan Ferdinansyah.

1. Siap Tatap Babak Baru dengan Dejan Ferdinansyah

Pada tur Eropa periode Oktober 2026, Felisha akan turun kembali ke lapangan namun tak berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Kali ini, Felisha akan mendapatkan pasangan baru yakni Dejan Ferdinansyah.

Pemain berusia 21 tahun itu pun enggan ambil pusing soal pergantian pasangan tersebut. Meski telah memiliki sejumlah prestasi apik bersama Jafar sebelumnya, Felisha ingin menatap ke depan dan bermain enjoy.

"Kalau misalkan emang jalannya udah enggak sama Jafar, ya sudah. Kita ambil positifnya saja," ungkap Felisha saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, Rabu (16/9/2026).

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"Kalau terus dipusingin, terus dipikirin dengan apa yang sudah saya dapat dengan Jafar, bukan enggak mungkin, saya bukan makin maju, malah makin mundur. Jadi ngapain dipusingin, enjoy saja," tambah Felisha.

Terkait pergantian pasangan tersebut, Felisha mengaku tak kaget jika akan dipasangkan dengan Dejan yang lebih senior. Namun, Felisha mengatakan bahwa keputusan diduetkan tersebut sudah diketahui oleh masing-masing pemain.

"Kalau aku sih enggak (kaget) ya (dipasangkan dengan Dejan). Kayaknya yang surprise orang lain sih," ujar Felisha.