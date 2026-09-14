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Kisah Haru Jonatan Christie, Raih Medali Emas Asian Games 2018 Usai Ingin Penuhi Permintaan sang Ayah

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |17:54 WIB
Kisah Haru Jonatan Christie, Raih Medali Emas Asian Games 2018 Usai Ingin Penuhi Permintaan sang Ayah
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
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PERJALANAN karier Jonatan Christie di kancah bulu tangkis dunia selalu dipenuhi cerita inspiratif yang membanggakan. Salah satu momen paling ikonik dalam sejarah kariernya terjadi saat ia sukses menyumbangkan medali emas bergengsi dari ajang Asian Games 2018 yang digelar di Jakarta-Palembang.

Kala itu, pebulu tangkis yang akrab disapa Jojo ini harus berjuang memeras keringat sebelum memastikan podium tertinggi. Ia menumbangkan wakil unggulan asal Taiwan, Chou Tien-chen, melalui pertarungan sengit tiga set dengan skor 21-18, 20-22, 21-15.

Di balik kesuksesan bersejarah tersebut, tersimpan peran emosional dari sang ayah, Andreas Adi. Sebab ayah Jonatan-lah yang memberikan dorongan mental luar biasa sehari sebelum pertandingan final dihelat.

Sosok sang ayah memang menjadi fondasi utama dalam perjalanan karier Jojo sejak kecil. Diperkenalkan dengan raket bulu tangkis sejak usia enam tahun, Jojo yang sempat menekuni sepak bola dan basket akhirnya diarahkan sepenuhnya untuk fokus di jalur bulu tangkis oleh ayahnya.

Bulu Tangkis Asian Games Jonatan Christie
Bulu Tangkis Asian Games Jonatan Christie

1. Permintaan Spesial sang Ayah

Usai memastikan keping medali emas di tangan, Jojo secara terbuka menceritakan kisah di balik layar kepada para awak media. Ia menceritakan pesan mendalam yang disampaikan orang tuanya saat menyambangi hotel tempatnya menginap.

"Pesen dari papa mama, kemarin mereka datang ke hotel. Dari dulu cita-cita papa ingin mengumandangkan Indonesia Raya, jadi dia minta tolong ke saya untuk jadi juara," kata Jojo di ruang konferensi pers Istora Senayan, pada Agustus 2018 lalu.

 

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