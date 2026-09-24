Hasil Final Bulu Tangkis Asian Games 2026: Jonatan Christie Kalah, Indonesia Ketinggalan 0-1 dari China

Jonatan Christie takluk dari Shi Yu Qi di partai pertama Final Bulu Tangkis Asian Games 2026 (Foto: X/@INABadminton)

ICHINOMIYA – Jonatan Christie takluk dari Shi Yu Qi di partai pertama Final Bulu Tangkis Asian Games 2026. Tunggal putra Indonesia itu tumbang 13-21 dan 18-21 sehingga Tim Bulu Tangkis Indonesia tertinggal 0-1 dari Tim Bulu Tangkis China.

Bermain di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Ichinomiya, Jepang, Kamis (24/9/2026), Shi Yu Qi langsung tampil trengginas sejak awal pertandingan gim pertama. Pebulu tangkis berusia 30 tahun itu mampu mengontrol permainan hingga Jonatan kesulitan.

Di sisi lain, Jonatan berupaya keluar dari tekanan dengan bermain tenang. Namun demikian, upaya tersebut terlihat tak efektif untuk mengejar ketertinggalan.

Shi Yu Qi terus mengontrol permainan hingga pengujung laga gim pertama. Akhirnya, tunggal putra China itu berhasil memastikan kemenangan gim pertama dengan skor meyakinkan 21-13.

Memasuki gim kedua, Jonatan mencoba tampil lebih agresif. Pukulan menyilang dan smash keras menjadi kombinasi permainan pebulu tangkis asal Jakarta itu.