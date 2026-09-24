Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Final Bulu Tangkis Asian Games 2026: Jonatan Christie Kalah, Indonesia Ketinggalan 0-1 dari China

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |15:03 WIB
Hasil Final Bulu Tangkis Asian Games 2026: Jonatan Christie Kalah, Indonesia Ketinggalan 0-1 dari China
Jonatan Christie takluk dari Shi Yu Qi di partai pertama Final Bulu Tangkis Asian Games 2026 (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

ICHINOMIYA – Jonatan Christie takluk dari Shi Yu Qi di partai pertama Final Bulu Tangkis Asian Games 2026. Tunggal putra Indonesia itu tumbang 13-21 dan 18-21 sehingga Tim Bulu Tangkis Indonesia tertinggal 0-1 dari Tim Bulu Tangkis China.

Bermain di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Ichinomiya, Jepang, Kamis (24/9/2026), Shi Yu Qi langsung tampil trengginas sejak awal pertandingan gim pertama. Pebulu tangkis berusia 30 tahun itu mampu mengontrol permainan hingga Jonatan kesulitan.

Jonatan Christie. (Foto: PBSI)

Di sisi lain, Jonatan berupaya keluar dari tekanan dengan bermain tenang. Namun demikian, upaya tersebut terlihat tak efektif untuk mengejar ketertinggalan.

Shi Yu Qi terus mengontrol permainan hingga pengujung laga gim pertama. Akhirnya, tunggal putra China itu berhasil memastikan kemenangan gim pertama dengan skor meyakinkan 21-13.

Memasuki gim kedua, Jonatan mencoba tampil lebih agresif. Pukulan menyilang dan smash keras menjadi kombinasi permainan pebulu tangkis asal Jakarta itu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/43/3243946/ali_mardiansyah_dan_rafiq_wijdan_yasir_raih_perak_asian_games_2026_rafiqwijdany-qS9k_large.jpg
Lewat Dayung, Ali Mardiansyah/Rafiq Wijdan Persembahkan Perak bagi Indonesia di Asian Games 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/40/3243935/link_live_streaming_tim_bulu_tangkis_indonesia_vs_china_di_final_asian_games_2026_pbsi-N4On_large.jpg
Link Live Streaming Tim Bulu Tangkis Indonesia vs China di Final Asian Games 2026, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/43/3243912/indonesia_menempati_posisi_21_klasemen_sementara_perolehan_medali_asian_games_2026_timindonesiaofficial-BCyG_large.jpg
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026, Kamis 24 September 2026 Pukul 12.30 WIB: Indonesia Mulai Naik Peringkat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/43/3243883/herlin_apri_sumbang_medali_bagi_indonsia_di_asian_games_2026_konikabbdg-z5Hd_large.jpg
Hasil Asian Games 2026: Herlin Aprilin Lali Sumbang Medali Perunggu untuk Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/43/3243875/luluk_diana_tri_wijayana_bangga_raih_perunggu_asian_games_2026_cdmasiangames2026-Hob9_large.jpg
Raih Perunggu di Debut Asian Games 2026, Luluk Diana Tri Wijayana: Saya Akan Berlatih Lebih Keras!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/40/3243867/leo_dan_daniel_siap_bawa_indonesia_raih_medali_emas_asian_games_2026_pbsi-zJsY_large.jpg
Indonesia Lawan China di Final Bulu Tangkis Asian Games 2026, Leo/Daniel: Kami Siap jika Diturunkan!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement