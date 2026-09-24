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Hasil Final Bulu Tangkis Asian Games 2026: Fajar/Fikri Tumbang, Indonesia Tertinggal 0-2 dari China

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |16:27 WIB
Hasil Final Bulu Tangkis Asian Games 2026: Fajar/Fikri Tumbang, Indonesia Tertinggal 0-2 dari China
Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri tumbang di partai kedua Final Bulu Tangkis Asian Games 2026 nomor beregu dari Liang Weikeng/Wang Chang (Foto: X/@INABadminton)
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ICHINOMIYA – Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri tumbang di partai kedua Final Bulu Tangkis Asian Games 2026 nomor beregu dari Liang Weikeng/Wang Chang. Mereka harus mengakui keunggulan lawan, 20-22, 21-19, dan 21-14, setelah berjuang tiga gim.

Bermain di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Ichinomiya, Jepang, Kamis (24/9/2026), Fajar/Fikri bermain efektif sejak awal pertandingan gim pertama. Keduanya mengandalkan serangan cepat serta pukulan menyilang untuk mencuri poin.

Fajar dan Fikri siap tempur di final Asian Games 2026 PBSI

Tetapi, Liang/Wang mampu membaca pola permainan tersebut. Duet China tersebut sukses membalikkan keadaan hingga jeda interval gim pertama.

Setelah rehat, Fajar/Fikri kembali pegang kontrol permainan. Juara China Open 2026 itu berhasil unggul kembali dengan jarak yang cukup tipis dari Liang/Wang.

Pada pengujung laga gim pertama, kejar-kejaran poin antara kedua ganda putra tak terelakkan. Fajar/Fikri sempat unggul 20-18. Namun akhirnya, Liang/Wang mampu bangkit dan memenangkan laga gim pertama dengan skor 22-20.

Berlanjut pada gim kedua, Fajar/Fikri berhasil mengendalikan permainan sejak awal. Keduanya mampu memaksimalkan peluang untuk mencetak poin.

 

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