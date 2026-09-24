Hasil Final Bulu Tangkis Asian Games 2026: Fajar/Fikri Tumbang, Indonesia Tertinggal 0-2 dari China

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri tumbang di partai kedua Final Bulu Tangkis Asian Games 2026 nomor beregu dari Liang Weikeng/Wang Chang (Foto: X/@INABadminton)

ICHINOMIYA – Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri tumbang di partai kedua Final Bulu Tangkis Asian Games 2026 nomor beregu dari Liang Weikeng/Wang Chang. Mereka harus mengakui keunggulan lawan, 20-22, 21-19, dan 21-14, setelah berjuang tiga gim.

Bermain di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Ichinomiya, Jepang, Kamis (24/9/2026), Fajar/Fikri bermain efektif sejak awal pertandingan gim pertama. Keduanya mengandalkan serangan cepat serta pukulan menyilang untuk mencuri poin.

Tetapi, Liang/Wang mampu membaca pola permainan tersebut. Duet China tersebut sukses membalikkan keadaan hingga jeda interval gim pertama.

Setelah rehat, Fajar/Fikri kembali pegang kontrol permainan. Juara China Open 2026 itu berhasil unggul kembali dengan jarak yang cukup tipis dari Liang/Wang.

Pada pengujung laga gim pertama, kejar-kejaran poin antara kedua ganda putra tak terelakkan. Fajar/Fikri sempat unggul 20-18. Namun akhirnya, Liang/Wang mampu bangkit dan memenangkan laga gim pertama dengan skor 22-20.

Berlanjut pada gim kedua, Fajar/Fikri berhasil mengendalikan permainan sejak awal. Keduanya mampu memaksimalkan peluang untuk mencetak poin.