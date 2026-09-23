Hasil Semifinal Bulu Tangkis Asian Games 2026: Alwi Farhan Tanpa Perlawanan, Indonesia Ungguli Thailand 2-1

Alwi Farhan berhasil memenangi partai ketiga semifinal bulu tangkis Asian Games 2026 nomor beregu putra (Foto: X/@INABadminton)

ICHINOMIYA – Alwi Farhan berhasil memenangi partai ketiga semifinal bulu tangkis Asian Games 2026 nomor beregu putra. Ia mengalahkan Puritat Arree dengan poin 21-15 dan 21-13.

Bermain di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Ichinomiya, Jepang, Rabu (23/9/2026) sore WIB, Alwi dan Arree menampilkan intensitas tinggi sejak awal gim pertama. Hal itu membuat jalannya laga antara keduanya berjalan cukup menarik.

Sementara waktu Alwi Farhan dapat unggul 12-8 atas Arree. Ia berusaha keras terus mempertahankan keunggulan dengan menekan agar mendapatkan tambahan poin.

Alwi akhirnya menutup gim pertama dengan catatan manis. Ia berhasil mengatasi perlawanan Arree dengan perolehan poin 21-15.

Dalam gim kedua, Alwi kembali dengan kepercayaan diri tinggi. Pola permainan pria asal Solo itu pun cukup menyulitkan Arree.