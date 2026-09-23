Hasil Semifinal Bulu Tangkis Asian Games 2026: Leo/Daniel Menang, Indonesia Lolos ke Final!

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin sukses membawa Tim Bulu Tangkis Indonesia ke Final Asian Games 2026 (Foto: X/@INABadminton)

ICHINOMIYA – Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin sukses membawa Tim Bulu Tangkis Indonesia ke Final Asian Games 2026. Mereka menang 21-15 dan 21-13 atas Chaloempon Charoenkitamorn/Worrapol Thongsa-Nga.

Bermain di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Ichinomiya, Jepang, Rabu (23/9/2026) sore WIB, Leo/Daniel tampil cukup tenang melawan Charoenkitamorn/Thongsa-Nga dalam awal gim pertama. Untuk saat ini mereka dapat unggul 2-1.

Leo/Daniel pun terus berusaha memperlebar jarak atas Charoenkitamorn/Thongsa-Nga. Sementara waktu mereka memimpin 13-12.

Leo/Daniel akhirnya dapat menutup gim pertama dengan torehan positif. Kepastian tersebut karena mereka mengalahkan Charoenkitamorn/Thongsa-Nga dengan poin 21-15.

Dalam gim kedua, Charoenkitamorn/Thongsa-Nga mencoba bangkit. Untuk saat ini mereka dapat unggul 4-2 atas Leo/Daniel.