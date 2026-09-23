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Hasil Semifinal Bulu Tangkis Asian Games 2026: Fajar/Fikri Menang, Indonesia Samakan Kedudukan 1-1 Lawan Thailand

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |15:10 WIB
Hasil Semifinal Bulu Tangkis Asian Games 2026: Fajar/Fikri Menang, Indonesia Samakan Kedudukan 1-1 Lawan Thailand
Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri berhasil meraih kemenangan 21-13 dan 21-19 atas Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul (Foto: X/@INABadminton)
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ICHINOMIYA – Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri berhasil meraih kemenangan 21-13 dan 21-19 atas Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul. Dengan begitu, Tim Bulu Tangkis Indonesia menyamakan skor 1-1 dengan Tim Bulu Tangkis Thailand.

Bermain di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Ichinomiya, Jepang, Rabu (23/9/2026), Fajar/Fikri tampil ngotot sejak awal gim pertama. Hal itu membuat Peeratchai/Teeraratsakul sulit meladeni permainan lawan.

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

Sementara waktu Fajar/Fikri dapat unggul 10-7 atas Peeratchai/Teeraratsakul. Keduanya terus berjuang untuk memperlebar jarak atas wakil Thailand tersebut.

Kerja keras Fajar/Fikri pun membuahkan hasil manis. Mereka mampu menyudahi gim pertama dengan keunggulan 21-13 atas Peeratchai/Teeraratsakul.

Dalam gim kedua, Fajar/Fikri tampil lebih percaya diri melawan Peeratchai/Teeraratsakul. Namun, mereka tertinggal 2-4.

 

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