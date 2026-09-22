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Hasil Karate Asian Games 2026: Cok Istri Persembahkan Medali Perunggu untuk Indonesia!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |12:53 WIB
Hasil Karate Asian Games 2026: Cok Istri Persembahkan Medali Perunggu untuk Indonesia!
Atlet karate Indonesia, Cok Istri Agung raih medali perunggu Asian Games 2026. (Foto: Instagram/indonesianationalkarate)
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AICHI – Pundi-pundi medali kontingen Indonesia di ajang Asian Games 2026 kembali bertambah berkat perjuangan karateka putri, Cok Istri Agung Sanistuarani, yang sukses menyabet medali perunggu. Pencapaian gemilang ini memberikan dampak yang sangat positif bagi perjalanan Tim Merah Putih di kompetisi tersebut.

1. Kemenangan Krusial Atas Singapura

Dalam laga perebutan tempat ketiga, atlet andalan Tanah Air itu berhasil menaklukkan wakil Singapura, Marissa Hafezan, dengan skor meyakinkan 7-3. Pada ajang ini, Cok Istri turun bertanding di nomor kumite -55 kg putri.

Pertandingan penentu itu digelar di Toyohashi Gymnasium, Prefektur Aichi, Jepang, pada Selasa (22/9/2026). Prestasi tersebut menjadi bukti nyata dan buah kerja keras Cok Istri dalam upayanya mengharumkan nama Indonesia di panggung internasional.

2. Posisi Indonesia di Klasemen

Berkat tambahan tersebut, untuk saat ini Tim Indonesia secara total telah mengumpulkan satu medali perak dan tujuh perunggu. Pundi-pundi medali ini tentu masih berpeluang besar untuk terus bertambah mengingat masih ada jadwal pertandingan dari cabang olahraga (cabor) potensial lainnya.

Cok Istri Agung Sanistyarani
Cok Istri Agung Sanistyarani

Perolehan medali saat ini menempatkan kontingen Indonesia di peringkat ke-14 klasemen sementara. Di sisi lain, posisi puncak klasemen masih kokoh dikuasai oleh China yang telah mendulang 25 medali emas, 10 perak, dan lima perunggu.

 

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