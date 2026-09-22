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Hasil Perempatfinal Bulu Tangkis Asian Games 2026: Thalita Tumbang, Indonesia Mulai Dikejar Taiwan 2-1

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |12:14 WIB
Hasil Perempatfinal Bulu Tangkis Asian Games 2026: Thalita Tumbang, Indonesia Mulai Dikejar Taiwan 2-1
Tunggal putri Indonesia, Thalita Ramadhani. (Foto: PBSI)
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AICHI – Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Thalita Ramadhani Wiryawan, harus mengakui keunggulan pemain Taiwan, Chiu Pin-Chian, lewat duel sengit tiga gim dengan skor 21-15, 18-21, dan 11-21. Laga krusial ini merupakan partai ketiga dalam babak perempatfinal beregu putri Asian Games 2026.

Pertemuan keduanya berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Jepang, pada Selasa (22/9/2026) pagi WIB. Meski kehilangan poin di partai ini, Tim Bulu Tangkis Putri Indonesia masih unggul dengan kedudukan sementara 2-1 atas Taiwan.

Jalannya Perandingan

Thalita mendapat perlawanan cukup ketat dari Chiu dalam awal gim pertama. Hal itu membuat Thalita sementara waktu tertinggal dari lawan dengan catatan poin 4-6.

Thalita pun perlahan tampil lebih tenang dan percaya diri. Kini dia dapat membalikkan keadaan dengan unggul 16-15 atas Chiu.

Thalita Ramadhani Wiryawan. (Foto: PBSI)
Thalita Ramadhani Wiryawan. (Foto: PBSI)

Pada akhirnya, Chiu harus mengakui ketangguhan Thalita dalam gim pertama. Pasalnya, dia takluk dari lawan dengan perolehan skor 15-21.

Dalam gim kedua, Thalita cukup kewalahan meladeni permainan Chiu. Jadi, Thalita sementara waktu harus tertinggal 4-6 dari Chiu.

 

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