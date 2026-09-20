JAKARTA - Pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, masih kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP 2026 usai GP Austria. Ia kini menduduki posisi teratas dengan 306 poin.
Ia unggul 12 poin dari pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, yang sebelumnya MotoGP Austria 2026 berada di posisi puncak klasemen.
Diketahui, Jorge Martin berhasil kembali ke posisi puncak usai sprint race Austria 2026. Ia mengudeta posisi Marc Marquez.
Sementara pada race MotoGP 2026, Jorge Martin mampu finish di posisi 2. Sementara Marc Marquez harus puas di posisi 5.
Posisi ketiga ditempati pembalap Aprilia Racing lainnya yakni Marco Bezzecchi. Pembalap asal Italia itu mengemas 264 poin.
Sementara pembalap Red Bull KTM Pedro Acosta melesat ke posisi 4 klasemen sementara usai MotoGP Austria 2026. Berkat kemenangannya pada MotoGP Austria 2026, ia kini mengoleksi 234 poin.
Posisi lima ditempati pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing, Fabio Di Giannantonio dengan 230 poin. Pembalap Superfile Trackhouse MotoGP, Ai Ogura, berada di urutan berikutnya dengan 222 poin.
Berikut klasemen sementara MotoGP 2026 usai GP Austria :
1. Jorge Martin 306
2. Marc Marquez 294
3. Marco Bezzecchi 264
4. Pedro Acosta 234
5. Fabio Di Giannantonio 230
6. Ai Ogura 222
7. Raul Fernandez 203
8. Alex Marquez 158
9. Francesco Bagnaia 156
10. Fermin Aldeguer 115