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HOME SPORTS MOTOGP

Persiapan MotoGP Mandalika 2026 Sudah 80 Persen

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |11:18 WIB
Persiapan MotoGP Mandalika 2026 Sudah 80 Persen
Persiapan ITDC untuk menggelar MotoGP Mandalika 2026 sudah mencapai 80 persen (Foto: MotoGP)
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JAKARTA – MotoGP Mandalika 2026 hanya berjarak tiga pekan lagi. Direktur Operasi InJourney Tourism Development Corporation (ITDC), Troy Reza Warokka menyatakan, persiapan sudah mencapai 80 persen.

Seri ke-17 MotoGP 2026 itu akan digelar di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Indonesia, pada 9-11 Oktober. Troy memastikan semua tinggal eksekusi saja.

Penonton MotoGP Mandalika 2025 (Foto: MGPA)

"Ya, persiapan MotoGP sudah 80%. Kita tinggal menghitung hari, kurang lebih 3 minggu,” kata Troy dalam Indonesia Sports Summit (ISS) 2026 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, dikutip Sabtu (12/9/2026).

“Secara keseluruhan sudah siap. Tinggal eksekusi. Race dan non-race sudah siap,” sambungnya.

1. Penambahan Fasilitas

Lebih lanjut, Troy menuturkan, semua perbaikan dibandingkan gelaran 2025 telah dilakukan. Ada beberapa fasilitas baru yang ikut ditambahkan di Sirkuit Internasional Mandalika.

"Semua perbaikan kami lakukan. Kami lakukan renovasi sirkuit, kami melakukan penambahan fasilitas baru. Ada toilet, ada race control perbaikan, ada camping ground. Jadi, fasilitas baru kami juga tambahkan," tegas Troy.

Menurut Troy, seluruh pembalap akan berdatangan ke Mandalika, pada H-7 sebelum jadwal dan akan mengikuti Riders Parade di Kota Mataram pada H-3. Penjualan tiket pun sudah 50 persen.

"Dan itu diikuti oleh seluruh pembalap MotoGP, Moto2, dan Moto3. Saat ini tiket sudah 50%, 51% bahkan. Dan animo masyarakat cukup luar biasa," kata Troy.

 

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