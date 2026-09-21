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Kisah Tim Soft Tennis Indonesia, Persiapan Singkat 6 Bulan Berujung Medali Perunggu di Asian Games 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |20:55 WIB
Kisah Tim Soft Tennis Indonesia, Persiapan Singkat 6 Bulan Berujung Medali Perunggu di Asian Games 2026
Kisah Tim Soft Tennis Indonesia, Persiapan Singkat 6 Bulan Berujung Medali Perunggu di Asian Games 2026 (Instagram/@timindonesia)
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JAKARTA - Tim soft tenis Indonesia berhasil meraih medali perunggu pada ajang Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Hal itu setelah kalah 0-2 dari tuan rumah Jepang pada babak semifinal beregu putra. 

1. Raih Perunggu

Meski gagal melaju ke final, pencapaian tersebut menjadi torehan penting bagi Tim Indonesia di Asian Games Aichi-Nagoya 2026, sekaligus menunjukkan perjuangan para atlet soft tennis Indonesia menghadapi persaingan di level Asia.

Salah satu atlet Indonesia, Bagus Angga, mengakui keunggulan Jepang sekaligus menjadikan pertandingan tersebut sebagai pengalaman berharga dalam penampilan perdananya di ajang multi-event sebesar Asian Games.

“Ya, kita harus mengakui kehebatan lawan. Tadi saya mungkin saya masih kurang pengalaman. Persiapan kami juga cukup singkat. Kami hanya menjalani latihan sekitar enam bulan untuk persiapan Asian Games ini,” katanya, melansir laman Kemenpora, Senin (21/9/2026). 

Tim soft tenis Indonesia raih perunggu Asian Games 2026 (NOC Indonesia)
Tim soft tenis Indonesia raih perunggu Asian Games 2026 (NOC Indonesia)

Menurutnya, Asian Games Aichi-Nagoya 2026 juga memiliki arti khusus karena menjadi penampilan pertamanya dalam ajang multi-event besar.

“Iya, betul. Ini pertama kali saya mengikuti Asian Games sebagai ajang multi-event,” katanya.

Sementara itu, Muhammad Falevi menambahkan timnya sudah tampil maksimal. Hanya saja, tuan rumah bermain jauh lebih bagus. 

 

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