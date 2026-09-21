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Hasil Asian Games 2026: Atlet Wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo Sumbang Perunggu!

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |09:19 WIB
Hasil Asian Games 2026: Atlet Wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo Sumbang Perunggu!
Eugenia Diva Widodo meraih perunggu bagi kontingen Indonesia lewat cabang olahraga wushu. (Foto: Instagram/@eg.diva)
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ATLET wushu Indonesia, Eugenia Diva Widodo, berhasil meraih medali perunggu nomor changguan putri pada Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Eugenia mencatatkan nilai 9,706 poin dan finis di posisi ketiga dalam pertandingan tersebut.

Tampil di Aichi Prefectural Martial Arts Hall, Nagoya, Jepang pada Senin (21/9/2026) pagi WIB, Eugenia mengoleksi nilai 5,00 untuk kualitas gerakan, 2,706 untuk keseluruhan performa, serta 2,00 untuk tingkat kesulitan. 

Eugenia Diva Widodo sabet perunggu bagi kontingen Indonesia lewat cabang olahraga wushu. (Foto: Instagram/@eg.diva)
Eugenia Diva Widodo sabet perunggu bagi kontingen Indonesia lewat cabang olahraga wushu. (Foto: Instagram/@eg.diva)

1. Medali Emas Disabet Atlet Hong Kong

Hasil tersebut menempatkannya di belakang atlet Hong Kong Sham Hyl dan atlet Makau Sou Cho Man. Tampil sebagai atlet keempat, Eugenia sempat memimpin perolehan nilai dalam nomor changguan putri. 

Namun, posisinya kemudian digeser Sou Cho Man yang mendapatkan nilai 9,710 poin. Persaingan perebutan medali berlangsung ketat hingga penampilan terakhir. 

Sham Hyl dari Hong Kong kemudian mencatat nilai 9,713 poin untuk merebut medali emas, sedangkan Sou Cho Man harus puas dengan medali perak.

 

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