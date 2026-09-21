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Ini Atlet Termuda dan Tertua Indonesia di Asian Games 2026

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |14:56 WIB
Ini Atlet Termuda dan Tertua Indonesia di Asian Games 2026
Ini Atlet Termuda dan Tertua Indonesia di Asian Games 2026 (instagram/@kekesrintil)
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JAKARTA - Inilah atlet termuda dan tertua Indonesia di Asian Games 2026. Atlet termuda dan tertua itu berjuang demi mengharumkan nama bangsa pada ajang multievent 4 tahunan tersebut. 

1. Atlet Termuda

Status atlet termuda kontingen Indonesia pada ajang Asian Games Aichi-Nagoya 2026 diemban Mikhayla Shanum Caya. Ia tampil pada cabang olahraga skateboard. 

Ia tampil berjuang membela Indonesia pada usia yang masih sangat belia, yakni 11 tahun 11 bulan! Tampilnya Mikhayla Shanum Caya meneruskan pemain skateboard muda lainnya yang pernah membela Indonesia di Asian Games. 

Mikhayla Shanum Caya (Instagram/@kekesrintil)
Mikhayla Shanum Caya (Instagram/@kekesrintil)

Skateboard menjadi cabang olahraga yang menghadirkan atlet muda. Pada Asian Games 2018, bahkan Indonesia diperkuat Aliqqa Kayyisa Noverry. Saat itu, atlet skateboard tersebut masih berusia 9 tahun, 

Sementara itu, Bunga Nyimas menjadi atlet termuda yang pernah menyumbangkan medali untuk Indonesia pada ajang Asian Games. Bunga Nyimas yang berusia 12 tahunmeraih perunggu pada Asian Games 2018. 

2. Atlet Tertua 

Atlet tertua kontingen Indonesia pada ajang Asian Games 2026 adalah Woli Hamsan. Woli Hamsan turun membela Indonesia dalam cabang olahraga menembak pada nomor skeet men individuial. 

Pada Asian Games 2026, Woli Hamsan berusia 47 tahun 7 bulan. Ini menjadikannya sebagai atlet tertua Indonesia pada Asian Games 2026. 

Sementara itu, rekor atlet tertua kontingen Indonesia pada ajang Asian Games masih dipegang Michael Bambang Hartono. Michael Bambang Hartono yang berusia 78 tahun tampil di Asian Games 2018. Ia tampil pada cabang olahraga bridge. 

 

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