Pesan Erick Thohir ke Atlet Indonesia di Asian Games 2026: Tampil Berani, Fokus, dan Sportif!

NAGOYA - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora), Erick Thohir, meminta atlet Indonesia fokus dan tampil dengan semangat juang tinggi di Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Ia juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas saat menghadapi pesaing terbaik dari seluruh Asia.

1. Pesan Erick Thohir ke Atlet Indonesia

Pesan tersebut disampaikan Erick Thohir seusai menghadiri pembukaan Asian Games 2026 di Paloma Mizuho Stadium, Nagoya, Jepang, Sabtu (19/9/2026). Erick menilai fokus, disiplin, dan mental bertanding menjadi hal penting yang harus dijaga selama kompetisi berlangsung.

“Saya ingin seluruh atlet menjaga fokus, disiplin, dan yang paling penting menjaga semangat juang. Bertanding dengan keberanian, sportivitas, dan berikan kemampuan terbaik sampai pertandingan terakhir, karena kalian akan berhadapan dengan atlet-atlet terbaik dari seluruh Asia,” kata Erick dikutip dari rilis resmi Kemenpora, Senin (21/9/2026).

Erick Thohir (Okezone)

Erick Thohir memastikan pemerintah akan terus memberikan dukungan kepada para atlet Indonesia selama menjalani pertandingan. Dukungan tersebut diberikan untuk mendampingi perjuangan para duta olahraga Indonesia di arena Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

Menurut Erick, para atlet Indonesia membawa kepercayaan dari negara dan masyarakat saat bertanding di Aichi-Nagoya. Dia menyebut doa dan dukungan masyarakat Indonesia akan terus menyertai perjuangan kontingen Merah Putih.

"Yakinlah bahwa pemerintah selalu hadir untuk memberikan dukungan kepada para atlet. Negara percaya kepada perjuangan kalian. Rakyat Indonesia juga menunggu dan mendoakan perjuangan kalian dari Tanah Air,” tutur Erick.