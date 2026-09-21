Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Pesan Erick Thohir ke Atlet Indonesia di Asian Games 2026: Tampil Berani, Fokus, dan Sportif!

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |16:55 WIB
Pesan Erick Thohir ke Atlet Indonesia di Asian Games 2026: Tampil Berani, Fokus, dan Sportif!
Pesan Erick Thohir ke Atlet Indonesia di Asian Games 2026: Tampil Berani, Fokus, dan Sportif! (Dok Kemenpora)
A
A
A

NAGOYA - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora), Erick Thohir, meminta atlet Indonesia fokus dan tampil dengan semangat juang tinggi di Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Ia juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas saat menghadapi pesaing terbaik dari seluruh Asia.

1. Pesan Erick Thohir ke Atlet Indonesia

Pesan tersebut disampaikan Erick Thohir seusai menghadiri pembukaan Asian Games 2026 di Paloma Mizuho Stadium, Nagoya, Jepang, Sabtu (19/9/2026). Erick menilai fokus, disiplin, dan mental bertanding menjadi hal penting yang harus dijaga selama kompetisi berlangsung.

“Saya ingin seluruh atlet menjaga fokus, disiplin, dan yang paling penting menjaga semangat juang. Bertanding dengan keberanian, sportivitas, dan berikan kemampuan terbaik sampai pertandingan terakhir, karena kalian akan berhadapan dengan atlet-atlet terbaik dari seluruh Asia,” kata Erick dikutip dari rilis resmi Kemenpora, Senin (21/9/2026).

Erick Thohir (Okezone)
Erick Thohir (Okezone)

Erick Thohir memastikan pemerintah akan terus memberikan dukungan kepada para atlet Indonesia selama menjalani pertandingan. Dukungan tersebut diberikan untuk mendampingi perjuangan para duta olahraga Indonesia di arena Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

Menurut Erick, para atlet Indonesia membawa kepercayaan dari negara dan masyarakat saat bertanding di Aichi-Nagoya. Dia menyebut doa dan dukungan masyarakat Indonesia akan terus menyertai perjuangan kontingen Merah Putih.

"Yakinlah bahwa pemerintah selalu hadir untuk memberikan dukungan kepada para atlet. Negara percaya kepada perjuangan kalian. Rakyat Indonesia juga menunggu dan mendoakan perjuangan kalian dari Tanah Air,” tutur Erick.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/43/3243321/mikhayla_shanum_caya-qw9h_large.jpg
Ini Atlet Termuda dan Tertua Indonesia di Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/43/3243311/timnas_voli_putri_indonesia_menang_atas_vietnam-pf8c_large.jpg
Hasil Asian Games Aichi-Nagoya 2026: Timnas Voli Putri Indonesia Menang 3-0 atas Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/43/3243281/vallensia_fahira_hotmauli_sumbang_perunggu_bagi_indonesia_di_asian_games_2026_vallenfahira-ReJI_large.jpg
Hasil Asian Games 2026: Vallensia Fahira Hotmauli Sumbang Perunggu Keenam bagi Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/43/3243257/eugenia_diva_widodo_meraih_perunggu_bagi_kontingen_indonesia_lewat_cabang_olahraga_wushu_egdiva-mrbu_large.jpg
Hasil Asian Games 2026: Atlet Wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo Sumbang Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/43/3243247/seraf_naro_siregar-Y9zx_large.jpg
Jadwal Wakil Indonesia di Asian Games 2026, Senin 21 September 2026: Peluang Medali dari Wushu hingga Triathlon!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/43/3243228/karateka_putri_indonesia_leica_al_humaira_lubis-IRw4_large.jpg
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026, Minggu 20 September 2026 Pukul 21.00 WIB: Indonesia Peringkat 12
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement