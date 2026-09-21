Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Asian Games 2026: Vallensia Fahira Hotmauli Sumbang Perunggu Keenam bagi Indonesia!

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |11:49 WIB
Hasil Asian Games 2026: Vallensia Fahira Hotmauli Sumbang Perunggu Keenam bagi Indonesia!
Vallensia Fahira Hotmauli sumbang perunggu bagi Indonesia di Asian Games 2026. (Foto: Instagram/@vallenfahira)
A
A
A

ATLET mixed martial arts (MMA) Indonesia, Vallensia Fahira Hotmauli, berhasil mendapatkan medali perunggu di Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Vallensia memastikan medali perunggu usai kalah di babak semifinal.

Di babak semifinal, Vallensia berhadapan dengan atlet Thailand, Kanjutha Phattaraboonsorn di kelas women's modern MMA -54kg. Pertarungan keduanya digelar di Nagoya City Inae Sports Center, Nagoya, Jepang pada Senin (21/9/2026) siang WIB.

1. Kalah Telak 0-3

Dalam duel tersebut, Vallensia menelan kekalahan dengan skor 0-3. Walau demikian, hasil ini cukup baginya untuk menyumbang medali perunggu di Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

Ini menjadi medali perunggu keenam untuk Kontingen Indonesia di ajang tersebut. Sebelumnya, Indonesia sudah mendapat lima medali perunggu dari berbagai cabang olahraga (cabor).

Di antaranya ada Eugenia Diva Widodo dari women's changquan wushu, Leica Al Humaira Lubis dari women's kumite +68kg karate, dan men's team soft tennis. 

Sumaya sumbang perak bagi Indonesia di Asian Games 2026. (Foto: NOC Indonesia)
Sumaya sumbang perak bagi Indonesia di Asian Games 2026. (Foto: NOC Indonesia)

Selain itu, ini menjadi medali ketujuh bagi Kontingen Indonesia yang juga sudah meraih medali perak. Medali tersebut direbut oleh Sumaya dari women's single teqball.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/43/3243257/eugenia_diva_widodo_meraih_perunggu_bagi_kontingen_indonesia_lewat_cabang_olahraga_wushu_egdiva-mrbu_large.jpg
Hasil Asian Games 2026: Atlet Wushu Indonesia Eugenia Diva Widodo Sumbang Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/43/3243247/seraf_naro_siregar-Y9zx_large.jpg
Jadwal Wakil Indonesia di Asian Games 2026, Senin 21 September 2026: Peluang Medali dari Wushu hingga Triathlon!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/43/3243228/karateka_putri_indonesia_leica_al_humaira_lubis-IRw4_large.jpg
Klasemen Sementara Perolehan Medali Asian Games 2026, Minggu 20 September 2026 Pukul 21.00 WIB: Indonesia Peringkat 12
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/43/3243194/karateka_putri_indonesia_leica_al_humaira_lubis-K2rZ_large.jpg
Karateka Putri Leica Lubis Raih Perunggu di Asian Games 2026, Indonesia Kini Koleksi 5 Medali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/43/3243168/atlet_teqball_sumaya-FVL2_large.jpg
Breaking News: Indonesia Raih Medali Perak Pertama di Asian Games 2026 Berkat Atlet Teqball Sumaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/20/43/3243165/seraf_naro_siregar-itoj_large.jpg
Persembahkan Medali Perdana Indonesia di Asian Games 2026, Seraf Naro Akui Sangat Bangga!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement