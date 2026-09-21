Hasil Asian Games 2026: Vallensia Fahira Hotmauli Sumbang Perunggu Keenam bagi Indonesia!

Vallensia Fahira Hotmauli sumbang perunggu bagi Indonesia di Asian Games 2026. (Foto: Instagram/@vallenfahira)

ATLET mixed martial arts (MMA) Indonesia, Vallensia Fahira Hotmauli, berhasil mendapatkan medali perunggu di Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Vallensia memastikan medali perunggu usai kalah di babak semifinal.

Di babak semifinal, Vallensia berhadapan dengan atlet Thailand, Kanjutha Phattaraboonsorn di kelas women's modern MMA -54kg. Pertarungan keduanya digelar di Nagoya City Inae Sports Center, Nagoya, Jepang pada Senin (21/9/2026) siang WIB.

1. Kalah Telak 0-3

Dalam duel tersebut, Vallensia menelan kekalahan dengan skor 0-3. Walau demikian, hasil ini cukup baginya untuk menyumbang medali perunggu di Asian Games Aichi-Nagoya 2026.

Ini menjadi medali perunggu keenam untuk Kontingen Indonesia di ajang tersebut. Sebelumnya, Indonesia sudah mendapat lima medali perunggu dari berbagai cabang olahraga (cabor).

Di antaranya ada Eugenia Diva Widodo dari women's changquan wushu, Leica Al Humaira Lubis dari women's kumite +68kg karate, dan men's team soft tennis.

Sumaya sumbang perak bagi Indonesia di Asian Games 2026. (Foto: NOC Indonesia)

Selain itu, ini menjadi medali ketujuh bagi Kontingen Indonesia yang juga sudah meraih medali perak. Medali tersebut direbut oleh Sumaya dari women's single teqball.