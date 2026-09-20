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Karateka Putri Leica Lubis Raih Perunggu di Asian Games 2026, Indonesia Kini Koleksi 5 Medali

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 20 September 2026 |16:21 WIB
Karateka Putri Leica Lubis Raih Perunggu di Asian Games 2026, Indonesia Kini Koleksi 5 Medali
Karateka Putri Leica Lubis Raih Perunggu di Asian Games 2026, Indonesia Kini Koleksi 5 Medali (Instagram/@asiangames26id)
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JAKARTA - Karateka putri Indonesia, Leica Al Humaira Lubis, berhasil menyabet medali perunggu pada ajang Asian Games 2026. Leica meraih medali perunggu lewat nomor kumite +68kg. 

1. Leica Rai Perunggu

Ia mendapatkan medali perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimai Orozalieva. Leica menang dengan catatan skor 6-1.

Keduanya bertarung dalam perebutan tempat ketiga. Laga tersebut berlangsung di Toyohashi City General Gymnasium, Prefektur Aichi, Jepang, Minggu (20/9/2026).

Dengan tambahan medali itu, saat ini Indonesia total sudah mengoleksi 5 medali. Rinciannya adalah satu medali perak dan empat perunggu. 

Perolehan medali tersebut kemungkinan masih terus bertambah karena masih banyak cabang olahraga (cabor) potensial.

Karateka putri Indonesia Leica Al Humaira Lubis (Instagram/@asiangames26id)
Karateka putri Indonesia Leica Al Humaira Lubis (Instagram/@asiangames26id)

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