JAKARTA - Karateka putri Indonesia, Leica Al Humaira Lubis, berhasil menyabet medali perunggu pada ajang Asian Games 2026. Leica meraih medali perunggu lewat nomor kumite +68kg.
Ia mendapatkan medali perunggu setelah mengalahkan wakil Kyrgyzstan Begimai Orozalieva. Leica menang dengan catatan skor 6-1.
Keduanya bertarung dalam perebutan tempat ketiga. Laga tersebut berlangsung di Toyohashi City General Gymnasium, Prefektur Aichi, Jepang, Minggu (20/9/2026).
Dengan tambahan medali itu, saat ini Indonesia total sudah mengoleksi 5 medali. Rinciannya adalah satu medali perak dan empat perunggu.
Perolehan medali tersebut kemungkinan masih terus bertambah karena masih banyak cabang olahraga (cabor) potensial.