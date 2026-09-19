Hasil Asian Games 2026: Teqball Putri Indonesia Melenggang ke Final!

Teqball Putri Indonesia berhasil melenggang ke final Asian Games 2026 (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)

NAGOYA – Teqball Putri Indonesia berhasil melenggang ke final Asian Games 2026. Sumaya berpeluang mempersembahkan medali emas pertama buat Kontingen Indonesia!

Dalam babak semifinal, Sumaya berhasil mengatasi perlawanan wakil Indonesia Quimcy Joaquim Dsouza dengan skor 2-1 (7-12, 12-9, dan 12-7). Laga tersebut berlangsung di Nagoya City Higashi Sports Center, Jepang, Sabtu (19/9/2026).

Sumaya berusaha menampilkan performa terbaik sejak awal gim pertama. Akan tetapi, dia mendapatkan perlawanan cukup ketat dari Quimcy.

Quimcy akhirnya meraih hasil maksimal dalam gim pertama. Dia mengatakan perlawan Sumaya dengan poin 12-7.

Sumaya berusaha bangkit dalam gim kedua dengan bermain lebih agresif. Pola permainan Sumaya pun kali ini cukup merepotkan Quimcy.