4 Pebulu Tangkis Indonesia Tersukses di Asian Games, Nomor 1 Christian Hadinata!

CABANG olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 dilangsungkan di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Aichi, Jepang pada 20-29 September 2026. Di Asian Games 2026, tim bulu tangkis Indonesia berkekuatan 20 pemain.

Banyak pencinta olahraga Tanah Air berharap wakil-wakil Indonesia menyumbangkan medali emas seperti yang pernah ditorehkan para senior mereka. Sepanjang sejarah penyelenggaraan cabang olahraga bulu tangkis Asian Games, ada beberapa legenda badminton Tanah Air yang sukses besar di ajang empat tahunan tersebut. Siapa saja?

Berikut 4 pebulu tangkis Indonesia tersukses di Asian Games:

1. Christian Hadinata (5 Emas)

Christian Hadinata tercatat memenangkan lima medali emas sepanjang kiprahnya di Asian Games. Di Asian Games 1974, ia meraih medali emas saat turun di nomor ganda campuran bersama Regina Masli.

Selanjutnya pada 1978, ia meraih emas di nomor beregu putra dan ganda putra ketika bertandem dengan Ade Candra. Selanjutnya pada 1982, giliran medali emas disabet di nomor ganda putra bareng Icuk Sugiarto dan ganda campuran bersama Ivana Lie.

2. Minarni (4 Emas)

Minarni mencetak empat medali emas di Asian Games 1962 yang digelar di Jakarta. Saat itu ia meraih emas di nomor beregu putri, tunggal putri serta ganda putri bersama Retno Kustijah.

Empat tahun berselang atau di Asian Games 1966, Minarni kembali meraih medali emas bersama Retno Kustijah di nomor ganda putri. Total ada empat medali emas yang disabet Minarni di ajang Asian Games.