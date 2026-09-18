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Hadapi Banyak Tantangan di Asian Games 2026, CdM Tim Indonesia: Kami dalam Survival Mode

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |17:55 WIB
Hadapi Banyak Tantangan di Asian Games 2026, CdM Tim Indonesia: Kami dalam Survival Mode
Todotua Pasaribu saat rapat koordinasi jelang Asian Games 2026. (Foto: NOC Indonesia)
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CHEF de Mission (CdM) Tim Indonesia untuk Asian Games Aichi-Nagoya 2026, Todotua Pasaribu, menilai berbagai tantangan yang muncul pada fase awal kedatangan kontingen merupakan bagian dari proses adaptasi yang harus dihadapi bersama.

Hal itu ia sampaikan ketika memimpin rapat koordinasi dengan seluruh tim CdM di Rumah Indonesia, Jumat (18/9/2026). Todotua Pasaribu optimistis seluruh persoalan dapat diselesaikan melalui koordinasi dan kemampuan tim untuk beradaptasi dengan kondisi di lapangan.

CdM Tim Indonesia di Asian Games 2026 Todotua Pasaribu. (Foto: NOC Indonesia)
CdM Tim Indonesia di Asian Games 2026 Todotua Pasaribu. (Foto: NOC Indonesia)

“Walaupun situasinya sangat challenging, secara keseluruhan saya melihat semua tim, dan saya pribadi percaya kita semua bisa menyelesaikannya. Dalam survival mode, kita perlu melakukan penyesuaian. Kurang lebih seminggu untuk beradaptasi, dan ini baru awal. Kita masih memiliki kurang lebih 17 hari ke depan,” ujar Todotua Pasaribu.

1. Dialami Berbagai Kontingen dari Negara Lain

Menurutnya, berbagai tantangan tersebut tidak hanya dihadapi Tim Indonesia, tetapi juga menjadi bagian dari dinamika yang dihadapi kontingen negara-negara peserta lainnya. Karena itu, kemampuan untuk merespons dan menyelesaikan persoalan dilapangan menjadi hal penting dalam menjaga kesiapan kontingen.

“Situasi ini memang dihadapi semuanya. Tetapi yang bisa kita pastikan adalah kita bisa melakukan penetrasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Itu yang paling penting,” katanya.

Pernyataan Todotua tersebut disampaikan di tengah sorotan sejumlah media internasional terhadap kesiapan operasional Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah kontingen dari negara-negara Asia lain, melaporkan adanya keluhan terkait akomodasi, pembagian kamar, transportasi, hingga akses menuju venue.

 

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