Jajal Lapangan Asian Games 2026, Muhammad Shohibul Fikri: Kami Berjuang Sabet Emas!

TIM bulu tangkis Indonesia di Asian Games 2026 mendapat kesempatan menjajal arena pertandingan, yakni Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Aichi, Jepang pada Jumat (18/9/2026). Hanya saja, pebulu tangkis Indonesia Muhammad Shohibul Fikri mengungkap ada kendala saat berlatih di arena tersebut.

Setelah menjajal lapangan sekira 60 menit, ia menilai angin yang dihasilkan pendingin ruangan terlalu kencang. Akibatnya, shuttlecock berjalan tidak beraturan.

Fajar Alfian serius berlatih jelang Asian Games 2026. (Foto; Humas PP PBSI)

"Kendala di latihan tadi sebenarnya tidak ada. Hanya saat pertama datang lapangan terasa ada angin dari pendingin ruangan tapi di tengah-tengah latihan pendingin ruangannya dimatikan. Jadi belum tahu nanti pertandingan apakah menggunakan pendingin ruangan atau tidak," kata Fikri dalam keterangan PBSI yang diterima Okezone, Jumat (18/9/2026).

"Besok ada sesi test court terakhir, saya harus memaksimalkan lagi segi teknik, penyesuaian arah angin dan pencahayaan," lanjut Fikri.

1. Berjuang Sabet Emas Asian Games 2026

Muhammad Shohibul Fikri yang menjalani debut Asian Games mengaku sangat bersemangat dan berharap bisa menyumbang medali emas. Kebetulan, ia dan sang partner Fajar Alfian tengah on fire, yang mana menjadi kampiun China Open dan Japan Open 2026 baru-baru ini.

"Kesan pertama cukup excited karena ini Asian Games pertama jadi tadi juga di lapangan saya sangat bersemangat untuk kasih yang terbaik," harap Fikri.

"Pastinya saya hanya ingin memberikan yang terbaik untuk tim dan perorangan, semoga bisa menyumbang medali emas," tegas mantan pasangan Bagas Maulana ini.