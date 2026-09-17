Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Nepal di Asian Games 2026: Garuda Pertiwi Menang 3-0!

AICHI — Tim Nasional (Timnas) Voli Putri Indonesia membuka lembaran perdana mereka di ajang Asian Games Aichi-Nagoya 2026 dengan hasil yang sangat manis dan membanggakan. Timnas Voli Putri Indonesia sukses membungkam perlawanan Nepal tiga set langsung dengan skor meyakinkan 25-12, 25-21, dan 25-20 di Park Arena Komaki, Aichi, Jepang, Kamis (17/9/2026).

Jalannya Pertandingan

Timnas Voli Putri Indonesia langsung tampil agresif sejak gim pertama. Dominasi permainan membuat Nepal kesulitan mengembangkan permainan hingga Indonesia menutup set pembuka dengan skor telak 25-12.

Memasuki gim kedua, Nepal mampu memberikan perlawanan lebih ketat kepada Indonesia. Bahkan, Nepal sempat unggul 15-12 sebelum skuad Merah Putih bangkit dan mencetak lima angka beruntun.

Rangkaian poin tersebut membuat Indonesia berbalik unggul 17-15. Timnas Voli Putri Indonesia kemudian mampu mempertahankan keunggulan hingga merebut set kedua dengan skor 25-21.

Timnas Voli Putri Indonesia. (Foto: AINAGOC)

Timnas Voli Putri Indonesia kembali menunjukkan dominasinya pada gim ketiga. Skuad Merah Putih mampu menjauh dengan keunggulan 15-6 di pertengahan set.