Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Nepal di Asian Games 2026: Garuda Pertiwi Menang 3-0!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |20:44 WIB
Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Nepal di Asian Games 2026: Garuda Pertiwi Menang 3-0!
Timnas Voli Putri Indonesia di Asian Games 2026. (Foto: AINAGOC)
A
A
A

AICHI — Tim Nasional (Timnas) Voli Putri Indonesia membuka lembaran perdana mereka di ajang Asian Games Aichi-Nagoya 2026 dengan hasil yang sangat manis dan membanggakan. Timnas Voli Putri Indonesia sukses membungkam perlawanan Nepal tiga set langsung dengan skor meyakinkan 25-12, 25-21, dan 25-20 di Park Arena Komaki, Aichi, Jepang, Kamis (17/9/2026).

Jalannya Pertandingan

Timnas Voli Putri Indonesia langsung tampil agresif sejak gim pertama. Dominasi permainan membuat Nepal kesulitan mengembangkan permainan hingga Indonesia menutup set pembuka dengan skor telak 25-12.

Memasuki gim kedua, Nepal mampu memberikan perlawanan lebih ketat kepada Indonesia. Bahkan, Nepal sempat unggul 15-12 sebelum skuad Merah Putih bangkit dan mencetak lima angka beruntun.

Rangkaian poin tersebut membuat Indonesia berbalik unggul 17-15. Timnas Voli Putri Indonesia kemudian mampu mempertahankan keunggulan hingga merebut set kedua dengan skor 25-21.

Timnas Voli Putri Indonesia. (Foto: AINAGOC)
Timnas Voli Putri Indonesia. (Foto: AINAGOC)

Timnas Voli Putri Indonesia kembali menunjukkan dominasinya pada gim ketiga. Skuad Merah Putih mampu menjauh dengan keunggulan 15-6 di pertengahan set.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/43/3242718/cdm_tim_indonesia_todotua_pasaribu-LI6Y_large.jpg
Jelang Asian Games 2026, CdM Todotua Pasaribu Wakili Indonesia Bawa Obor di Jantung Kota Nagoya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/40/3242626/amri_syahnawi_dan_siti_fadia_silva_ramadhanti_terpilih_sebagai_kapten_tim_bulu_tangkis_indonesia_di_asian_games_2026-uPkN_large.jpg
Amri Syahnawi dan Siti Fadia Ditunjuk Jadi Kapten Indonesia di Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/40/3242598/simak_kisah_taufik_hidayat_sebagai_tunggal_pertama_dan_terakhir_indonesia_yang_sukses_juara_asian_games_beruntun-3JWy_large.jpeg
Kisah Taufik Hidayat, Pebulu Tangkis Tunggal Pertama dan Terakhir Indonesia yang Sukses Back to Back Juara Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/40/3242581/simak_kisaran_kekayaan_ratu_tenis_asia_tenggara_alexandra_eala_yang_ngotot_tampil_di_asian_games_2026-pIDQ_large.jpg
Segini Kisaran Kekayaan Ratu Tenis Asia Tenggara Alexandra Eala yang Ngotot Tampil di Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/17/43/3242571/simak_jadwal_timnas_voli_putra_indonesia_di_asian_games_2026-h06t_large.jpg
Jadwal Timnas Voli Putra Indonesia di Asian Games 2026: Misi Sabet Medali Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/36/3242408/timnas_basket_putra_indonesia-az1S_large.jpg
Kisah Sedih Timnas Basket Indonesia, Resmi Tersingkir dari Asian Games 2026 meski Belum Upacara Pembukaan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement