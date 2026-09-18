Jajal Lapangan, Tim Bulu Tangkis Indonesia Adaptasi Suasana Jelang Asian Games 2026

Tim Bulu Tangkis Indonesia beradaptasi dengan suasana di venue pertandingan jelang Asian Games 2026 (Foto: Instagram/@badminton.ina)

NAGOYA – Tim Bulu Tangkis Indonesia langsung mendapat kesempatan menjajal arena pertandingan, Ichinomiya City Municipal Gymnasium, jelang tampil di Asian Games 2026. Hal ini dilakukan agar para pemain lebih mengenal karakteristik lapangan serta kendala yang ada.

Setelah tiba di Jepang pada 17 September 2026, Tim Bulu Tangkis Indonesia langsung tancap gas melakukan pemusatan latihan. Cara ini dilakukan untuk menemukan pola permainan terbaik serta membaca situasi lapangan.

1. Latihan Lancar

Tim menjajal Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Aichi, Jepang, Jumat (18/9/2026) atau dua hari sebelum laga pembuka. Atlet ganda putra bulu tangkis Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri, mengatakan sesi latihan berjalan lancar.

"Kendala di latihan tadi sebenarnya tidak ada. Hanya saat pertama datang lapangan terasa ada angin dari pendingin ruangan,” kata Shohibul Fikri, dilansir dari laman resmi PBSI, Jumat (18/9/2026).

“Tapi di tengah-tengah latihan pendingin ruangannya dimatikan. Jadi belum tahu nanti pertandingan apakah menggunakan pendingin ruangan atau tidak," sambung tandem Fajar Alfian itu.

"Besok ada sesi test court terakhir, saya harus memaksimalkan lagi segi teknik, penyesuaian arah angin dan pencahayaan," tegas Fikri.

Sebagai atlet debutan di Asian Games, Fikri merasa bersemangat membela skuad Merah-Putih. Ia berjanji untuk memberikan segalanya demi mengharumkan nama Indonesia di kancah Asia.

"Kesan pertama cukup excited karena ini Asian Games pertama jadi tadi juga di lapangan saya sangat bersemangat untuk kasih yang terbaik," ucap Fikri.