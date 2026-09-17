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Musim Lalu Back to Back Podium, Veda Ega Pratama Finis 3 Besar di Moto3 Austria 2026?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |17:04 WIB
Musim Lalu <i>Back to Back</i> Podium, Veda Ega Pratama Finis 3 Besar di Moto3 Austria 2026?
Veda Ega Pratama tiga kali finis di podium di Sirkuit Red Bull Ring (Foto: Instagram/@veda_54)
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PEMBALAP muda Indonesia, Veda Ega Pratama, berhasil naik podium secara back to back musim lalu di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria. Akankah capaian serupa terulang musim ini?

Seri ke-15 Moto3 2026 akan digelar akhir pekan ini. Balapan bertajuk Moto3 Austria 2026 tersebut dihelat di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, 18-20 September.

1. Buruk

Veda Ega Pratama memenangi Red Bull Rookies Cup Mugello 2025 (Foto: Instagram/@veda54)

Di seri sebelumnya, Moto3 San Marino 2026, Veda Ega harus puas finis posisi 18. Itu adalah catatan terburuk keduanya di Moto3 2026 setelah urutan 20 di Aragon, Spanyol.

Tentu saja, Veda Ega bertekad bangkit dan meraih hasil lebih baik. Terdekat, ada balapan Moto3 Austria 2026 yang digelar di salah satu sirkuit ‘makanan’ pembalap asal Gunungkidul tersebut.

2. Tiga Kali Podium

Ya, Veda Ega memiliki catatan bagus di Sirkuit Red Bull Ring! Ia sudah empat kali balapan di lintasan sepanjang 4,348 kilometer (km), terutama di ajang Red Bull Rookies Cup 2024 dan 2025.

Hasilnya manis, Veda Ega mampu tiga kali naik podium dari empat balapan tersebut! Bahkan, musim lalu. ia back to back finis di posisi dua.

 

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