Terungkap, Veda Ega Pratama Sempat Diperiksa Tim Medis Jelang Moto3 San Marino 2026

Veda Ega Pratama sempat menjalani pemeriksaan oleh tim medis jelang Moto3 San Marino 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)

MISANO ADRIATICO – Veda Ega Pratama ternyata sempat menjalani pemeriksaan oleh tim medis jelang Moto3 San Marino 2026. Untungnya, pembalap Honda Team Asia itu baik-baik saja.

Seri ke-14 Moto3 2026 tengah digelar di Sirkuit Misano World Marco Simoncelli, Misano Adriatico, Italia. Sebelum itu, Veda Ega menjalani sejumlah program latihan bersama timnya.

1. Nyeri di Punggung

Tapi, dalam sebuah sesi latihan, pembalap asal Gunungkidul, Yogyakarta, tersebut terjatuh. Alhasil, ia mengalami sedikit rasa tidak nyaman di punggungnya.

Karena itu, Veda Ega memilih menjalani pemeriksaan oleh tim medis sebelum mengaspal di Moto3 San Marino 2026, Jumat 11 September. Hal itu diketahui dari unggahan Honda Team Asia.

“Bugar untuk balapan. Veda merasa sedikit tidak nyaman di punggungnya akibat kecelakaan saat latihan,” tulis Honda Team Asia di akun Instagram @honda_team_asia, Sabtu (12/9/2026).

“Tapi, dia (100% bugar setelah pemeriksaan) dan siap untuk meraih tempat di Q2 (babak kedua kualifikasi),” imbuh unggahan tersebut.