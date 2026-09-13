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Hasil Moto3 San Marino 2026: Quiles Juara, Veda Ega Posisi 18

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |17:18 WIB
Hasil Moto3 San Marino 2026: Quiles Juara, Veda Ega Posisi 18
Hasil Moto3 San Marino 2026: Quiles Juara, Veda Ega Posisi 18 (Instagram/@veda_54)
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JAKARTA - Pembalap Aspar Team, Maximo Quiles, menjuarai Moto3 San Marino 2026, Minggu (13/9.2026). Sementara pembalap Honda Team Asia, Veda Ega Prama harus puas finish di posisi 18. 

1. Moto3 San Marino 2026

Posisi kedua diraih pembalap Dynavolt Intact GP, David Almansa dan pembalap Aspar Team Marco Morelli berada di urutan berikutnya. 

Sementara Veda Ega Pratama yang start dari posisi 15, posisinya melorot ke-18. 

Pada lap pertama, Veda Ega Pratama turun ke posisi 16. Veda Ega tampak kesulitan untuk membalap para pembalap di depannya sekaligus mempertahankan posisinya. 

Veda Ega Pratama tampil di Moto3 San Marino 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)
Veda Ega Pratama tampil di Moto3 San Marino 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)

Bahkan, Veda Ega sempat melorot ke posisi  20. Sebelum akhirnya menutup balapan di posisi 18. 

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