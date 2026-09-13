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Klasemen Sementara Usai Moto3 San Marino 2026: Posisi Veda Ega Kian Dipepet Hakim Danish

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |17:40 WIB
Klasemen Sementara Usai Moto3 San Marino 2026: Posisi Veda Ega Kian Dipepet Hakim Danish
Klasemen Sementara Usai Moto3 San Marino 2026: Posisi Veda Ega Kian Dipepet Hakim Danish (Instagram/@veda_54)
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JAKARTA - Klasemen sementara Moto3 2026 usai seri San Marino menempatkan pembalap Aspar Team, Maximo Quiles, tetap di posisi puncak. Sementara pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, masih tertahan di posisi 7 klasemen sementara. 

Pada Moto3 San Marino 2026, Maximo Quiles berhasil keluar sebagai juara. Ia mengalahkan pembalap Dynavolt Intact GP, David Almansa, yang berada di urutan kedua serta rekan setimnya Marco Morelli yang finish di posisi 3. 

Sementara pembalap Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, finish di urutan 18. Rival Veda Ega, yakni Hakim Danish, finish di urutan ke-12. 

Usai Moto3 San Marino 2026, Quiles masih kokoh di puncak klasemen sementara Moto3 2026 dengan 281 poin. Ia unggul jauh dari David Almansa yang menyodok ke urutan 2 klasemen sementara dengan 174 poin. 

Posisi ketiga ditempati Alvaro Carpe yang disalip Almansa di klasemen sementara dengan 159 poin. Posisi empat diduduki Brian Uriarte (154) dan urutan berikutnya ditempati Marco Morelli 138 poin. 

Veda Ega Pratama tampil di Moto3 San Marino 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)
Veda Ega Pratama tampil di Moto3 San Marino 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)

Sementara itu, Veda Ega tak beranjak dari posisi 7 klasemen sementara Moto3 2026. Dengan 0 poin usai finish di posisi 16 Moto3 San Marino 2026, Veda Ega masih mengemas 97 poin. 

Sementara itu, pembalap Malaysia Hakim Danish, tepat berada di bawah Veda Ega. Pembalap MT HelmetsMSI itu mengumpulkan 94 poin alias hanya berjarak 3 angka dari Veda Ega. 

Klasemen Sementara Moto3 2026 

Berikut klasemen sementara Moto3 usai seri Misano 2026: 

1. M. Quiles 281 poin
2. D. Almansa 174 
3. A. Carpe 159
4. B. Uriarte 154
5. M. Morelli 138
6. V. Perrone 114
7. V. Pratama 97
8. H. Danish 94
9. M. Bertelle 84
10. R. Salmela 70

 

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