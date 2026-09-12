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HOME SPORTS MOTOGP

Lolos Q2 Moto3 San Marino 2026, Veda Ega Pratama Tantang Diri Lebih Cepat

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |14:07 WIB
Lolos Q2 Moto3 San Marino 2026, Veda Ega Pratama Tantang Diri Lebih Cepat
Veda Ega Pratama berhasil memesan satu tempat langsung ke babak kedua kualifikasi Moto3 San Marino 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)
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MISANO ADRIATICO – Veda Ega Pratama berhasil finis posisi 13 di Practice sekaligus memesan satu tempat langsung ke babak kedua kualifikasi (Q2) Moto3 San Marino 2026. Namun, rider Honda Team Asia itu belum puas.

Veda menempati posisi ke-13 melalui catatan waktu 1 menit 41,770 detik di Sirkuit Misano World Marco Simoncelli, Misano Adriatico, Italia, Jumat 11 September 2026. Alhasil, ia berhak melaju ke Q2 untuk berjuang merebut pole position.

1. Nikmati Jumat

Veda Ega Pratama tampil di Moto3 San Marino 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)

Pembalap asal Gunungkidul itu sangat menikmati hasil pertama practice Moto3 San Marino 2026. Namun, menurutnya ujian sesungguhnya adalah balapan utama.

"Saya senang dengan jalannya Jumat," ujar Veda dalam keterangan resminya, Sabtu (12/9/2026).

Pembalap berusia 18 tahun itu mengakui masih memiliki sejumlah catatan yang akan dibenahi bersama tim. Baginya, dapat lolos ke Q2 membuatnya punya tambahan untuk mempersiapkan diri.

"Sekarang saya punya beberapa poin yang bisa saya kerjakan bersama tim. Langsung masuk Q2 memberi kami waktu tambahan,” kata Veda.

 

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