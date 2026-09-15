Jadi Pemuncak Klasemen MotoGP 2026, Marc Marquez: Itu Kado Manis dari Rival

Marc Marquez merasa mendapat kado manis dari para rival hingga bisa jadi pemuncak klasemen MotoGP 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

MARC Marquez akhirnya memuncaki klasemen MotoGP 2026 untuk pertama kali. Pria berpaspor Spanyol tersebut mengakui seperti mendapatkan kado manis dari para rival.

Kepastian itu didapat setelah Marquez meraih kemenangan ganda di MotoGP San Marino 2026 pekan lalu. Ia menjadi pemenang Sprint Race dan balapan utama hingga membawa pulang nilai maksimal 37!

1. Puncak Klasemen MotoGP 2026

Tambahan poin itu mengatrol posisi Marquez ke puncak klasemen MotoGP 2026 dengan 274 poin. Jumlah itu sama dengan Jorge Martin tapi The Baby Alien mengoleksi lebih banyak kemenangan.

Apa yang dicapai Marquez sungguh menakjubkan. Apalagi, pria berusia 33 tahun tersebut sempat terpaut hingga 102 poin dari Marco Bezzecchi usai MotoGP Italia 2026 atau tujuh seri lalu.

Ketika itu, Marquez baru saja sembuh dari operasi di bahu kanannya. Siapa sangka, ia bisa merebut lima kemenangan dalam tujuh seri berikutnya, di mana empat di antaranya sapu bersih dengan Sprint Race!

Ditambah lagi, dalam periode yang sama, Bezzecchi tiga kali gagal finis, sekali didiskualifikasi, dan sekali tidak start. Kemudian, Martin hanya dua kali naik podium dalam rentang yang sama.