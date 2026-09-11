Hasil Latihan MotoGP San Marino 2026: Marc Marquez Gagal Atasi Kecepatan Kilat Marco Bezzecchi

MISANO – Pembalap Tim Aprilia Racing, Marco Bezzecchi berhasil menjadi yang tercepat di sesi latihan MotoGP San Marino 2026, pada Jumat (11/9/2026) malam WIB. Bezzecchi tampil begitu kilat di Sirkuit Misano, Italia, hingga membuat rider Ducati Lenovo, Marc Marquez yang sempat bersinar di latihan bebas hari pertama kini justru kalah cepat.

Ya, Bezzecchi mengungguli pesaing terdekatnya, Marc Marquez, dengan selisih tipis 0,103 detik dalam sesi latihan. Nuansa rivalitas musim lalu kembali terasa kuat ketika Bezzecchi dan Marquez saling bergantian mencatatkan waktu terbaik sepanjang sesi latihan berdurasi satu jam tersebut.

1. Dapat Perlawanan Ketat dari Marquez

Meskipun Marquez sempat memimpin di pengujung waktu, Bezzecchi mampu merespons dengan catatan waktu fantastis 1 menit 30,144 detik pada detik-detik akhir. Keberhasilan rider asal Italia itu mengamankan posisi puncak sekaligus meredam ambisi Marquez bersaudara yang tampil impresif bersama pabrikan asal Borgo Panigale.

Marc Marquez harus puas menempati posisi kedua, tepat berada di depan adiknya, Alex Marquez, yang melengkapi dominasi barisan atas bagi mesin-mesin pabrikan Ducati. Sementara itu, drama besar justru dialami oleh mantan juara dunia Francesco Bagnaia yang harus tercecer ke posisi ke-19 dan kembali terancam melalui jalur kualifikasi pertama.

Sebaliknya, sang pimpinan klasemen sementara, Jorge Martin, berhasil mengamankan satu tiket otomatis lolos ke Q2 setelah finis di batas aman sepuluh besar.

Marc Marquez (Foto: Facebook/MotoGP)

2. Persaingan Ketat Menuju Q2

Sepanjang sesi sore tersebut, posisi puncak terus berganti tangan seiring para pebalap yang mulai menggunakan ban lunak baru untuk melakukan simulasi time attack. Sejumlah nama seperti Pedro Acosta, Luca Marini, hingga pebalap pengganti Pol Espargaro sempat mencatatkan waktu kompetitif sebelum akhirnya tersaingi oleh laju kencang para unggulan.