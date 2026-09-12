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Hasil Kualifikasi Moto3 San Marino 2026: Veda Ega Pratama Gagal Tembus 10 Besar, Hakim Danish Start Paling Belakang!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |19:02 WIB
Hasil Kualifikasi Moto3 San Marino 2026: Veda Ega Pratama Gagal Tembus 10 Besar, Hakim Danish Start Paling Belakang!
Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/veda_54)
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MISANO – Pembalap asal Indonesia, Veda Ega Pratama gagal memulai balapan utama Moto3 San Marino 2026 dari posisi 10 besar. Hal itu karena dari hasil kualifikasi yang digelar di Sirkuit Misano, Italia, pada Sabtu (12/9/2026), Veda hanya mampu menempati posisi ke-16.

Sementara itu, pembalap andalan Liqui Moly Dynavolt Intact GP, David Almansa, keluar sebagai yang tercepat usai menorehkan catatan waktu impresif satu menit 40,612 detik di bawah lampu malam Italia. Prestasi gemilang tersebut sekaligus memastikan Almansa merengkuh pole position keenamnya musim ini, didampingi oleh Brian Uriarte serta Joel Kelso di barisan terdepan.

1. Hasil Mengecewakan Veda Ega Pratama di Misano

Ya, nasib kurang menyenangkan harus diterima oleh wakil Indonesia, Veda Ega Pratama, yang membela panji Honda Team Asia. Sempat menunjukkan sinyal positif dengan menduduki peringkat kelima pada sesi latihan bebas kedua, performa Veda justru merosot tajam hingga terdampar di urutan ke-16 saat kualifikasi.

Rapor minor ini semakin memperpanjang tren sulit sang rider muda yang tercatat gagal naik podium dalam delapan seri beruntun serta kehilangan poin pada tiga balapan di antaranya. Situasi pelik tersebut praktis membuat posisi Veda semakin tertinggal dalam persaingan ketat memperebutkan status Rookie of the Year musim ini.

2. Tantangan Berat Start dari Belakang

Kendati demikian, hasil minor pada sesi penentuan posisi start tidak hanya dialami oleh kubu Indonesia semata karena pesaing terdekatnya asal Malaysia, Hakim Danish, bernasib serupa.

Hakim Danish. (Foto: Instagram/hakimdanish_13)
Hakim Danish. (Foto: Instagram/hakimdanish_13)

Hakim Danish justru terpuruk di posisi paling buncit yakni urutan ke-18. Hal itu mengharuskannya memulai race utama pada Minggu, 13 September 2026, dari barisan paling belakang.

 

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