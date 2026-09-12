Kalahkan Marc Marquez di Practice MotoGP San Marino 2026, Marco Bezzecchi: Enggak Gunanya Lihat Rider Lain

MISANO ADRIATICO – Marco Bezzecchi berhasil menjadi pembalap tercepat saat Practice MotoGP San Marino 2026 dan mengalahkan Marc Marquez. Untuk hari kedua ini, rider Aprilia Racing tersebut hanya ingin fokus pada diri sendiri.

Marquez mampu mencatatkan waktu tercepat pada latihan bebas 1 (FP1) di Sirkuit Misano World Marco Simoncelli, Misano Adriatico, Italia, Jumat 11 September 2026 dengan 1 menit 31,468 detik.

1. Tidak Ada Gunanya

Tapi, di Practice, Bezzecchi adalah rajanya. Pembalap berpaspor Italia itu menorehkan 1 menit 30,144 detik. Ia unggul tipis, hanya 0,103 detik dari Marquez yang finis kedua.

Yang menarik, di belakang Bezzecchi adalah empat pembalap Ducati, dua Honda, dan dua KTM. Sementara, pembalap Aprilia lain kesulitan, termasuk Jorge Martin yang hanya finis di posisi 10.

Ditanya soal kecepatan para rival Aprilia, Bezzecchi mengaku bodo amat. Fokusnya pada hari kedua ini adalah berusaha meraih posisi terbaik saat kualifikasi dan Sprint Race.

“Untuk hari ini, saya hanya akan berusaha berada di posisi terbaik. Pada akhirnya, enggak ada gunanya melihat rider lain,” sahut Bezzecchi, dinukil dari Crash, Minggu (12/9/2026).