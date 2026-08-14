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Amri/Nita Sambut Positif Nova Widianto Kembali Latih Ganda Campuran di Pelatnas PBSI

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |15:36 WIB
Amri/Nita Sambut Positif Nova Widianto Kembali Latih Ganda Campuran di Pelatnas PBSI
Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah menyambut positif kembalinya Nova Widianto sebagai pelatih ganda campuran di Pelatnas PBSI (Foto: X/@INABadminton)
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JAKARTA – Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah menyambut positif kembalinya Nova Widianto sebagai pelatih ganda campuran di Pelatnas PBSI. Mereka menilai aspek pengalaman sebagai pemain membuatnya memahami detail dan pola permainan yang dibutuhkan sektor tersebut.

PBSI kembali menunjuk Nova untuk menangani sektor ganda campuran di Pelatnas PBSI. Keputusan tersebut diambil setelah melakukan evaluasi terhadap jajaran pelatih pada akhir Juli 2026.

1. Belum Ditangani

Pelatih ganda campuran Malaysia, Nova Widianto. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)

Meski sudah kembali ke Pelatnas, Nova belum menangani Amri/Nita secara langsung. Untuk sementara, pasangan tersebut masih mendapat pendampingan dari pelatih pratama Muhammad Rijal dan Hendra Mulyono.

Nita menyambut antusias kehadiran Nova karena menilai mantan pemain tersebut memahami karakter permainan ganda campuran. Menurutnya, sektor tersebut membutuhkan pelatih yang mampu memberikan perhatian terhadap detail kecil dalam pertandingan.

"Ya kalau dibilang happy pasti happy karena mungkin dia yang tahu polanya ganda campuran harus seperti apa, detailnya seperti apa, kami harus bagaimana dia tahu," kata Nita kepada awak media, termasuk Okezone di Pelatnas PBSI, Cipayung, Rabu 12 Agustus 2026.

2. Pengingat

Nita menjelaskan, pemain ganda campuran membutuhkan pelatih yang dapat memberikan pengingat mengenai hal-hal kecil selama pertandingan. Menurutnya, detail tersebut dapat memengaruhi keputusan pemain ketika berada di lapangan.

"Jadi ya sebenarnya pemain-pemain itu yang dibutuhkan, hal-hal kecilnya. Hal-hal seperti diingatkan, 'Ini habis seperti ini ke sini, habis seperti ini harus seperti ini,’ itu yang perlu diingatkan," ungkap Nita.

Menurut Nita, perhatian terhadap detail permainan menjadi salah satu aspek yang sempat terlewat dalam pembinaan ganda campuran Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut dinilai turut menjadi kendala bagi pemain ketika menjalani pertandingan.

"Dan ya mungkin yang bisa dilihat semuanya beberapa tahun ini itu yang miss (detail-detail), itu yang jadi kendala di ganda campuran. Seperti enggak ada yang ingatkan kami harus bagaimana, main itu harus bagaimana," ujar pebulu tangkis berusia 25 tahun itu.

"Sekarang dengan Coach Nova balik dan kami dilatih sama Rijal untuk sementara, ya itu diingatkan banget hal-hal detail," tambahnya.

 

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